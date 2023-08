Grève à Hollywood: report de “Dune 2”, les scénaristes campent sur leur position, certaines stars pourraient participer au festival de Venise

C’est une conséquence directe de la grève des acteurs à Hollywood. Celle-ci empêche les stars du film, Timothée Chalamet et Zendaya, de participer à toute activité promotionnelle, même une simple présence sur un tapis rouge.

Mi-juillet, après le début de la grève des acteurs, la Mostra de Venise est revenue sur sa décision initiale d’ouvrir sa 80e édition anniversaire avec Dune 2. Elle a opté à la place pour Comandante du réalisateur italien Edoardo De Angelis.

Par un effet de cascade, Warner déplace également son blockbuster Godzilla x Kong: The New Empire un mois plus tard, le 12 avril 2024.

De son côté, Sony a repoussé les sorties de ses films Kraven the Hunter, Ghostbusters: Afterlife et la deuxième partie de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Rejet des propositions des producteurs

La double grève des scénaristes et des acteurs hollywoodiens semble toujours bloquée. La Writers Guild of America (WGA), le syndicat qui regroupe quelque 11 000 scénaristes, a rejeté cette semaine les dernières propositions soumises par l’Alliance des producteurs de télévision et de cinéma (AMPTP).

La WGA estime que leur offre n’est “pas encore suffisante” en regard de “menaces existentielles” qui pèsent sur la profession d’écrivain.

La WGA pointe “les lacunes, les limitations et les omissions de leur modeste proposition, trop nombreuses pour être soulignées”.

L’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision a proposé notamment de mettre les données relatives à l’audience du streaming à la disposition du personnel de la WGA. Ces données pourraient ensuite être utilisées par la guilde pour élaborer une proposition de rémunération résiduelle basée sur le nombre de spectateurs mais dans trois ans seulement.

Pressions

Dans l’intervalle, selon la WGA, “aucun scénariste ne peut être informé du succès de son œuvre et encore percevoir une rémunération résiduelle sur la base de ces données”.

L’AMPTP a publié ses propositions mardi soir, peu après une réunion entre les PDG de plusieurs studios et les dirigeants de la WGA. Les PDG, dont Bob Iger de Disney et David Zaslav de Warner Bros. Discovery, ont fait savoir à la guilde qu’il était grand temps de mettre fin à la grève des scénaristes, qui dure depuis 116 jours.

En publiant les termes de sa dernière offre, l’AMPTP cherche à faire pression sur la direction de la WGA, selon les représentants de cette dernière, en montrant que les studios feraient des concessions significatives et que les scénaristes n’y donnent pas suite.

Participer ou pas aux festivals

Parallèlement, tout en poursuivant leur grève et en manifestant leur solidarité avec les scénaristes, les représentants du syndicat des acteurs, la SAG-AFTRA, ont publié un communiqué jeudi soir afin d’encourager ses membres à promouvoir les films ou séries produites indépendamment des studios et sociétés appartenant à l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

Les œuvres concernées doivent faire l’objet d’un accord provisoire de la part du syndicat. La question divise les membres de SAG-AFTRA depuis le début de la grève en juillet et suscite de nombreuses incertitudes à l’approche de la saison des festivals d’automne, dont ceux, majeurs, de Venise, Telluride et Toronto, tremplins pour la fin d’année et la course aux oscars.

Le communiqué de la SAG-AFTRA pourrait permettre à certains acteurs d’honorer de leur présence les festivals de la rentrée si les productions concernées obtiennent l’aval provisoire de leur syndicat.