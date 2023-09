Journées du Patrimoine : le passé est-il dépassé ?

”Générations futures” s’énonce comme le thème des Journées du Patrimoine de cette année. Dans la foulée du thème de “l’innovation”, en 2022, et “Femmes et patrimoine”, en 2021, la jeunesse peut-il être un thème parmi d’autres ?

Ce thème prétend-il donner la parole aux jeunes générations ? Car la parole n’a aucune valeur si on l’accorde sans prêter attention ou sans considérer les personnes à qui on la donne. Si l’idée de ce thème, c’est cibler les jeunes générations dans la diffusion d’un patrimoine construit comme un bloc monolithique représentant les connaissances qui appartiennent à la génération adulte, alors, la proposition est ambiguë. Par contre, il serait intéressant de demander aux jeunes ce qu’ils ressentent face à cette notion. Comment ils peuvent imaginer faire vivre ce patrimoine en le recevant.

Richard Miller, Président des Journées européennes du Patrimoine en Wallonie dans son édito du programme, interroge la relation Patrimoine/jeunesse. "Le patrimoine n’est-il pas, par définition, une activité tournée vers le passé, un divertissement pour les adultes voire pour les plus âgés ?"

Il est important d’entendre que les jeunes ont à nous dire à propos du patrimoine. Le risque, c’est la parole verticale, descendante, qui s’impose. On fait alors du patrimoine une sorte d’enracinement qui ne tient pas compte de ce qu’il devient aux yeux des adolescents qui, doivent vivre en se projetant vers l’avenir.

On connaît les futurs enjeux sociaux et environnementaux auxquels va être confrontée cette génération ? Quelle utilité pour elle de connaître son passé ?

Cela a toute son utilité de connaître son passé, et les arbres le montrent mieux que nous. Vous pouvez pousser vers le ciel si vous êtes correctement enraciné. Alors, évidemment, pas pour se focaliser sur ses racines, mais bien pour envisager ce que l’on peut devenir. C’est pour cela qu’il est intéressant d’associer les jeunes à l’idée du patrimoine. Mais il faut le faire en leur donnant une place, et pas celle de la génération qui méprise ce patrimoine, mais comme la génération qui va le mettre en perspective de ses réalités.

Et, pour ce faire, il faut prendre en considération deux éléments qui font la réalité de cette jeune génération. À commencer par son anxiété, énorme. De ce point de vue, le patrimoine peut être vécu comme quelque chose de rassurant. Deuxième élément qui fait cette génération : sa transparence, et le fait qu’elle existe toujours sur deux plans : le plan du réel et du virtuel, [à travers les réseaux sociaux, NdlR] Comment les jeunes envisagent-ils ce patrimoine dans cette nouvelle forme de réalité, virtuelle ?

Faire des générations futures le sujet du patrimoine, c’est chercher à créer du lien entre les jeunes et les autres. Un lien qui se serait perdu ?

Nous avons cette base commune, le patrimoine, à partir de laquelle, il faut y réfléchir ensemble. Il faut se prémunir de présenter le patrimoine comme une notion qui nous enjoint à revenir sur nos racines, dans une forme de passéisme déguisé qui ferait penser que le monde d’avant est nécessairement meilleur que celui qui vient.

À lire aussi

Vous qui rencontrez des jeunes gens à travers votre métier, quel genre de rapport, selon vous, entretiennent-ils avec la culture, au sens plus large du terme ?

La culture, “fossilisée”, – celle des musées, par exemple – , crée parfois un rapport d’exclusion. Il suffit de voir un groupe de jeunes face à quelqu’un qui leur explique des œuvres d’art. Leur attention est difficilement mobilisée. Par contre, si on leur demande d’aller chercher dans le musée la peinture qui leur plaît le mieux, on crée un rapport plus interactif au passé et à la culture. La culture est perçue comme “poussiéreuse”, une idée à laquelle on ne peut pas toucher, et pour laquelle c’est l’ancienne génération qui décide ce qu’il faut en retirer, et ce qu’il ne faut en penser. Le patrimoine apparaît comme une opportunité pour enseigner, certes, mais pas une occasion d’apprendre.

Y a-t-il, selon vous, une incompréhension entre la génération actuelle de la jeunesse et ceux qui essaient de leur enseigner des choses ?

On est dans une génération toute nouvelle, “la génération de verre”, qui a vu la pandémie, la guerre à nos portes, et qui vit dans un monde qui montre des signes d’essoufflement. Tout cela crée de réels motifs d’anxiété qui l'amènent à réfléchir sur l’état du monde. Si on fait de l’anxiété un moteur de l'intelligence, on va avancer, car cette génération est très réflexive. Il faut tenir compte de cette anxiété, non pas comme un signal de pathologie.Quand on leur montre quelque chose qui fait partie de notre patrimoine, par exemple un paysage de Bruegel, on peut demander : “qu’est-ce que ce paysage évoque en toi ?” Et le comparer au paysage actuel. On ne peut plus se contenter de raconter l’histoire de la peinture.

Transmettre la culture, c’est nécessairement connaître celui à qui on veut la faire passer ?

Il est important de tenir compte des caractéristiques particulières de ces jeunes que sont la mise en scène de soi et la transparence. Cette génération est née dans des réseaux sociaux. Ils ont été mis en scène, y compris par les adultes, parfois même avant leur naissance, à travers leur échographie. Les Journée du Patrimoine doivent tenir compte de cette tendance qu’ont les jeunes, – et je parle de ceux qui sont sur Tik Tok – pour proposer des mises en scène intéressantes de soi.

Je suis parfois agacé quand on passe au-dessus des caractéristiques particulières de cette génération, parce que c’est plus simple, dans notre monde, que ce soit les plus âgés qui décident de ce qui transmet, et comment.

guillement "Si on les place devant des guides, ceux-là risquent de se retrouver devant un cercle vicieux de jeunes inattentifs".

On ne dit pas souvent du bien des générations futures pourtant j’ai envie d’insister sur cette dimension réflexive qui, selon vous, la caractérise. Nécessairement, on doit apprendre à l’écouter.

C’est pour cela [qu’en matière de patrimoine], le mot qui me fait le plus peur, c’est “visite guidée”. Car si elles sont guidées, elles risquent vite d’être téléguidées. On va leur dire ce qu’ils doivent regarder. Or, ce n’est pas comme cela qu’on doit interagir avec cette génération. Il faut permettre de les accompagner tout en recueillant leurs questionnements, leurs ressentis. Si on les place devant des guides, ceux-là risquent de se retrouver devant un cercle vicieux de jeunes inattentifs. Et on va dire : ils ne s’intéressent à rien. En réalité, ils s’intéressent à beaucoup de choses, mais font un détour qui les amènent à s’intéresser à eux.

Notez que quand on leur dit qu’ils ne s’intéressent à rien, ils finissent par donner l’impression de ne s’intéresser à rien. Leurs questionnements sont d’une qualité inédite par rapport à ce que je connaissais de la génération précédente, et certainement de ma propre génération. Peut-on dire que le niveau baisse sur ce plan-là ? Je ne crois pas. Sur la capacité de se poser des questions, ils ont plusieurs longueurs d’avance.

guillement Mais quand on leur dit qu’ils ne s’intéressent à rien, ils finissent par donner l’impression de ne s’intéresser à rien".

“Nous n’avons pas besoin de connaître notre passé, Monsieur, parce que l’urgence, c’est notre futur”, pourraient-ils nous rétorquer ?

Je ne crois pas que c’est ce qu’ils vont dire. Surtout si on leur demande : “qu’est-ce que tu en penses ?”, “Comment tu te situerais par rapport à cela ?“. Par contre, si on les exclut d’une réflexion sur le passé, ça ne fonctionnera pas. Le patrimoine indiscutable qui ne vous permet pas de réfléchir, même pour beaucoup d’adultes, c’est rebutant. Quant au côté ludique du patrimoine, il est intéressant quand il stimule une forme de l’intelligence collective, je pense aux escape games, mais il faut se donner l’opportunité de les debriefer. “On s’est bien amusé” ne suffit pas.

On ne parle plus seulement d’événements culturels quand on vous écoute, mais de comment faire société ?

Le monde politique a beaucoup d’efforts à faire en termes de concertation avec ces jeunes, parce que le but, c’est de mettre en place la société de demain, avec cette génération, pas seulement essayer à tout prix, de maintenir le monde d’aujourd’hui

À lire aussi

Surtout, surtout ne pas faire de la jeune génération une génération passive qui doit juste avaler des choses, à commencer par ce qu’on lui raconte. Car on veut que cette génération devienne ce qu’on appelle “un feu qu’on allume”, c’est à dire les gens actifs et réactifs par rapport à leur existence.