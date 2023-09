Grève à Hollywood : la pression s’accentue sur le syndicat des scénaristes pour une reprise du dialogue et une résolution du conflit

À lire aussi

Les négociations entre les deux associations se sont arrêtées mi-août après que les dirigeants de la WGA ont rencontré la présidente de l’AMPTP, Carol Lombardini, ainsi que les PDG de studios Bob Iger (Disney), Donna Langley (Universal), Ted Sarandos (Netflix) et David Zaslav (Warner Bros. Discovery). À la suite de cette réunion, l’AMPTP avait remis une proposition au syndicat des scénaristes. La WGA y a répondu par une déclaration affirmant qu’il avait toujours été dans l’intention des studios de “nous coincer”.

Depuis, c’est l’impasse. Des deux côtés, la pression s’est accrue depuis le début du mois de septembre. Les festivals de la rentrée, la Mostra de Venise et le Festival de Toronto, se sont déroulés en l’absence remarquée des stars et des acteurs, également en grève et solidaires des scénaristes. Les membres du syndicat et de l’alliance des producteurs invitent leurs représentants à se remettre autour de la table en vue de parvenir à un accord.

À lire aussi

Les showrunners montent au front

L’AMPTP a assuré cette semaine que ses “membres sont alignés et collaborent afin de parvenir à une résolution”.

La WGA doit rencontrer ce week-end les principaux showrunners de série. Selon une source du média spécialisé The Hollywood Reporter, “il y a un sentiment parmi les principaux showrunners qui disent que cela ne peut pas être un jeu à somme nulle. Les gens sont prêts à faire 70 à 80 % du chemin et à conclure un accord.”

À lire aussi

La situation des grévistes qui n’appartiennent pas au gotha de l’industrie devient délicate. Le Sénat californien a adopté un projet de loi qui prévoit le versement d’allocations de chômage aux travailleurs en grève – il doit encore être signé par le gouverneur Gavin Newsom (Démocrate).

La grève des scénaristes en est ce 15 septembre au 136e jour de grève tandis que celle des acteurs atteint son 63e jour, soit deux mois d’arrêt de travail. La grève la plus longue des scénaristes a eu lieu en 1988. Elle avait duré 153 jours.