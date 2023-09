Fin de la grève à Hollywood : les scénaristes reprennent le travail ce mercredi, les détails de l’accord sont connus

La Writers Guild of America (WGA) a mis en ligne sur son site une synthèse du Protocole d’accord conclu avec l’Alliance des Producteurs de Cinéma et de Télévision. La WGA a obtenu des restrictions sur l’utilisation de l’intelligence artificielle générative, un quota minimum de scénariste dans les writers room (les groupes de scénaristes œuvrant sur les séries et les talk-shows) ainsi qu’une rétribution complémentaire basée sur le nombre de téléspectateurs pour les diffusions sur les plateformes de streaming.

L’accord prévoit également des rémunérations complémentaires (residuals) plus élevées pour les diffusions à l’étranger et des augmentations annuelles du salaire minimum de 5 %, 4 % et 3,5 % pour les trois années à venir. (La durée de l’accord s’étend du 25 septembre 2023 au 1er mai 2026.)

Protections contre l’utilisation de l’IA générative

Le syndicat des scénaristes a obtenu des protections contre l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) générative pour écrire ou réécrire du matériel original ou comme “matériel source” à adapter. Les sociétés de production devront divulguer si elles donnent aux scénaristes du matériel généré par l’IA.

L’une des principales revendications des scénaristes était d’obtenir “une rémunération complémentaire basée sur le nombre de téléspectateurs – en plus de la rémunération fixe existante – afin de récompenser les programmes les plus regardés” et d'”exiger la transparence concernant le nombre de téléspectateurs des programmes” notamment en streaming. La WGA avait entamé la grève en réclamant une augmentation cumulée de 16 % des droits résiduels sur les trois années à venir. Elle a obtenu au final l’équivalent de 12,5 %.

Le compromis trouvé avec les studios consiste à établir une nouvelle rémunération pour les projets “visionnés par 20 % ou plus des abonnés nationaux d’une plateforme de streaming au cours des 90 premiers jours de diffusion, ou au cours des 90 premiers jours de toute année d’exploitation ultérieure”.

Jusqu’à 9000 dollars de bonus

Selon le Hollywood Reporter, les films et séries réalisés pour le streaming bénéficieraient d’une prime de 50 % de leur montant fixe, dès lors qu’ils atteindraient ce seuil. Ce qui se traduirait par des primes de quelque 9 000 dollars pour un épisode d’une demi-heure sur les principales plateformes de streaming et d’un peu plus de 40 O00 dollars pour un long métrage dont le budget dépasse 30 millions de dollars.

En ce qui concerne la transparence des audiences en streaming, le compromis est plus limité. Le syndicat aura un accès “confidentiel” au “nombre total d’heures diffusées, tant au niveau national qu’international, de programmes de streaming autoproduits à budget élevé (par exemple, une série originale de Netflix)” et “pourra partager les informations avec les membres sous forme agrégée” – en d’autres termes, il y aura un peu plus de transparence, mais les services de streaming n’ouvrent pas exactement leur boîte noire des audiences à une communication publique.

L’accord, valable pour trois ans, doit être encore soumis à un vote de ratification des membres. Le vote de ratification du contrat aura lieu entre le 2 et le 9 octobre.

Les acteurs, représentés par la Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), sont eux toujours en grève. Une résolution de cet autre conflit social, qui dure depuis la mi-juillet, pourrait prendre encore des semaines, selon les observateurs. Car certaines des revendications de la SAG-AFTRA vont plus loin que celles de la WGA.