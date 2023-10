Inceste, cinéma et amours impossibles : des histoires vieilles comme Œdipe

L’été dernier de Catherine Breillat et Le Consentement de Vanessa Filho, qui sortent tous deux en salles ce mercredi, s’inscrivent dans deux courants moins exceptionnels qu’il n’y paraît : le film d’inceste et le film d’une relation, consentie ou non, entre adulte et mineur. Le premier est romanesque sans être moralisateur. Le second est adapté du récit autobiographique de Vanessa Springora sur sa relation sous emprise avec l’écrivain Gabriel Matzneff, alors qu’elle était adolescente.

L’inceste omniprésent

La question de l’inceste infuse de toutes parts ces derniers temps, notamment dans Un silence si bruyant, documentaire coréalisé par Emmanuelle Béart et Anastasia Mikova, qui vient de donner la parole à des victimes d’inceste.

En mars dernier, Dalva d’Emmanuelle Nicot arrivait sur les écrans. La réalisatrice déclarait alors à La Libre avoir voulu signer un récit “sur la résilience, la reconstruction” plus que sur “le sujet souterrain” de l’inceste.

Le thème était plus frontal dans Un amour impossible (2018) de Catherine Corsini, avec Virginie Efira, récit d’une mère confrontée à l’inceste d’après le roman de Christine Angot. Détail (qui n’en est pas un) : ces œuvres récentes sont signées par des femmes.

Œdipe inversé

Notons que l’inceste est hérité de la tradition classique sinon de la mythologie. Quelqu’un a dit Œdipe au fond de la salle ? Il s’est immiscé dans les contes, plus ou moins moraux. Peau d’âne (1970) de Jacques Demy est le récit d’un Œdipe inversé : une princesse s’enfuit quand son roi de père veut l’épouser. (Rappelons que Peau d’âne est, aussi, le titre d’un roman de Christine Angot paru en 2003…)

Louis Malle signe, l’année suivante, Le Souffle au cœur, un peu oublié aujourd’hui, sulfureux alors : un fils de médecin se dévergonde au fil de l’adolescence, jusqu’à se rapprocher de sa mère au-delà de toute limite. Soit le péril jeune qui ébranle un ménage bourgeois sur les écrans de la France post-1968. La Commission de contrôle des films s’émeut de “l’accumulation de scènes érotiques et perverses”.

À la même époque, la France se déchire autour de Gabrielle Russier. Cette enseignante a été condamnée en juillet 1969 pour avoir eu une relation amoureuse avec l’un de ses élèves, âgé de seize ans. Condamnée à un an de prison, elle se suicide plus tard. Le cinéaste André Cayatte s’en inspire librement pour Mourir d’aimer (1971), porté par Annie Girardot. Aux yeux de l’Hexagone, elle devient Gabrielle Russier, visage de "Ce qui fait pleurer la France", titre de l’hebdomadaire L’Express en 1971.

Inceste à Hollywood

Le très puritain cinéma hollywoodien a glissé des relations incestueuses dans ses productions, très tôt. Dans Quand la ville dort (1947) de John Huston, Marylin Monroe, dans son premier rôle marquant, joue la nièce d’un avocat qui entretient avec son oncle une relation dont la nature - suggérée - ne fait aucun doute. Ce n’est pas le sujet du film, mais un signe de turpitude.

Lolita (1962) de Stanley Kubrick est plus explicite, tout en vieillissant le rôle-titre et en le sexualisant plus à l’écran que dans le roman de Nabokov. Suffisamment pour mobiliser les ligues de vertu et pour que le réalisateur ne doive exiler le tournage en Grande-Bretagne (il y restera). Le remake d’Adrian Lyne (1997) sera boycotté par les circuits de distribution américains, bien que délesté de toute scène par trop explicite.

Ces films – et d’autres – pourraient être vus comme l’inconsciente expression du male gaze de réalisateurs porté sur les corps de femmes jeunes. Mais ceci est un autre regard.