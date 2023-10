Retour sur la carrière d’Anouk Grinberg qui brise le silence sur Gérard Depardieu

À lire aussi

L’actrice de 60 ans, ancienne compagne de Bertrand Blier, pourtant proche de Gérard Depardieu, entend soutenir la comédienne Charlotte Arnould, qu’elle connaît également et qui a dénoncé fin août 2018 deux viols au domicile parisien de la star. Gérard Depardieu a été mis en examen en 2020 pour viols et agressions sexuelles dans cette enquête.

Anouk Grinberg a côtoyé l’acteur pendant le tournage de Merci la vie de Bertrand Blier, en 1991. Ce dernier film, où elle partage l’affiche avec Charlotte Gainsbourg, la révèle au grand public. Elle a 28 ans mais a déjà une longue carrière derrière elle. Fille du dramaturge Gillette Michel Vinaver, elle monte sur les planches dès l’âge de 12 ans, dans Remagen d’Anna Seghers, mis en scène par Jacques Lassalle.

Très vite, on lui confie de grands rôles : sous la direction de Richard Foreman, elle joue le diable dans Faust, Eve dans La Cruche cassée de Heinrich von Kleist, puis Agnès dans L’École des femmes de Molière, mis en scène par Bernard Sobel. Elle a joué à trois reprises sous la direction d’Alain Françon, dans L’Ordinaire et Les Voisins de Michel Vinaver, puis dans Noises d’Enzo Cormann.

Elle aussi commencé sa carrière au cinéma à l’adolescence, chez Michèle Rosier dans Mon cœur est rouge, puis quelques années plus tard chez Alain Tanner (La Vallée fantôme), Olivier Assayas (L’Enfant de l’hiver) et Philippe Garrel (J’entends plus la guitare).

Après Merci la vie, qui lui vaut un César, on l’a encore vue chez Bertrand Blier dans Un, deux, trois, soleil et Mon homme. Sa carrière au cinéma est restée sporadique, par rapport à son amour des planches. Mais elle est revenue dans quelques rôles marquants ces dernières années, notamment dans Tromperie d’Arnaud Desplechin, La nuit du 12 de Dominik Moll et L’Innocent de Louis Garrel (qui vient d’être présenté au Fiff de Namur).

Elle a publié en 2020 un recueil de textes d’art brut, Et pourquoi moi je dois parler comme toi ? (Le Passeur éditeur), en 2021, Dans le cerveau des comédiens chez Odile Jacob, et Mon cœur (Actes Sud).