C’est difficile, car elles sont réalisées aux quatre coins du monde, du Brésil (Le Sel de la terre) à l’Australie (Jusqu’à la fin du monde), de l’Allemagne (où il est né à Düsseldorf en 1945) aux États-Unis (où s’est construit son imaginaire). Les productions peuvent être luxueuses (Hammett) ou fauchées (Land of Plenty). Si les fictions sont majoritaires, sa filmographie est très riche en documentaires, généralement consacrés à d’autres artistes : la chorégraphe Pina Bausch, le photographe Sebastiao Salgado, le peintre Anselm Kiefer… Son sens de la lumière dans un cadre dépouillé fut tellement imité que cela peut gêner l’identification.

La touche Wenders

C’est facile, car ses toiles ont un son, même si celui-ci s’étend de Nick Cave à Madredeus, en passant par U2 et le Buena Vista Social Club, dont il a contribué au succès planétaire. On devrait plutôt dire qu’elles ont l’alchimie d’un son. La touche Wenders, c’est d’abord cette façon miraculeuse de faire coller image et musique pour atteindre la grâce avec Ry Cooder dans Paris, Texas.

Nastassja Kinski, iconique dans "Paris, Texas", réalisé par Wim Wenders aux États-Unis en 1984. ©D.R.

Ensuite, ses films sont en mouvement. Quand il crée sa maison de production en 1976, il l’appelle Road Movies, c’est dire qu’il savait où il allait. Même si, dans ce genre dont il est l’incarnation, l’important n’est pas la destination mais le voyage, l’errance, dit-on dans son cas. En 1974, il avait trouvé sa méthode – tourner en voyageant, improviser à partir du scénario – en réalisant Alice dans les villes, l’histoire d’un écrivain en panne d’inspiration forcé de sillonner l’Allemagne en 4L pour ramener une gamine à sa grand-mère.

Et puis, dans chacune de ses toiles, au détour d’un plan, on sent la présence d’une autre toile, d’Edward Hopper souvent. D’ailleurs, après avoir entamé des études de médecine (comme papa qu’il admire) et puis de philosophie ; Wim Wenders part étudier la peinture à Paris. Il fait froid dans sa petite chambre, alors il va se réchauffer à la Cinémathèque en écoutant Henri Langlois. Une séance par jour, puis deux, puis trois et la toile fixe se met en mouvement.

"Alice dans les villes", quatrième film de Wim Wenders en 1973, avec Rüdiger Vogler. ©(c) Wim Wenders Stiftung

Le lien familial

Enfin, dans chaque toile, un fil dépasse. Toujours le même, toujours abîmé, on va passer le film à tenter de le réparer. Tous ses films cherchent à retisser un lien ténu, distendu, effiloché, coupé, évanoui tout en explorant la notion de famille. Depuis les liens basiques père – fils et mère – fils dans Paris, Texas jusqu’à ceux, diffus entre les locataires givrés du Million Dollar Hotel ; Wenders tisse en filigrane la même histoire, sans qu’on s’en aperçoive tant la restauration de ces liens familiaux peut prendre de formes.

Au début, il semblait vouloir le trancher, La Lettre écarlate montre un père s’échinant à ne pas reconnaître son fils. Mais ce lien va s’imposer comme la ligne de force de sa filmographie. Dans les fictions, bien sûr. Land of Plenty voit Michelle Williams chercher les deux bouts pour les renouer. La mission semble impossible, puisqu’il s’agit de son oncle et de sa mère décédée. Ce serait oublier la dimension spirituelle de Wenders, oublier les anges de son chef-d’œuvre Les Ailes du désir (Der Himmel über Berlin), avec Bruno Ganz en 1987.