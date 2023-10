Tim Burton arrive à Bruxelles : “Je ne perçois pas mes dessins comme des œuvres d’art, mais j’ai de l’affection pour eux”

Êtes-vous à l’origine de l’idée de ce Labyrinthe à votre nom ?

Ce n’est pas mon idée, mais les auteurs de l’exposition ont une expérience dans la création multimédia. Ils m’ont donc présenté cette idée du labyrinthe. Cela m’a fait penser au processus de création, lorsque vous êtes assis dans une pièce à faire un petit croquis et que, dans votre esprit, il s’inscrit dans quelque chose de plus grand. Vous savez, il y a toutes ces choses qui sont hors du cadre. Leur concept correspond à ce que je ressens quand je dessine avant que cela devienne un film, une sculpture ou un film d’animation. Tout est mélangé dans une pièce et dans l’autre, un peu comme dans une attraction de fête foraine.

Le Labyrinthe de Tim Burton plonge dans les méandres des créations du cinéaste. ©Lestgo

Dessinez-vous tous les jours ?

Je n’y réfléchis pas trop. Je ne m’assieds pas en me disant : “Je vais dessiner ceci ou autre chose “. C’est plus organique. Cela m’aide à réfléchir. Ça m’aide à me concentrer. Ça devient comme un petit journal de pensées abstraites.

Est-ce une forme de thérapie, quelque chose qui vous permet de vous sentir moins isolé. Est-ce toujours le cas ?

Non. Je veux dire que le dessin est une activité très sérieuse dans un sens pour moi, parce que j’ai une propension à me disperser. Si je m’assieds et que je me concentre sur quelque chose de très spécifique, même pour une minute, même pour un croquis quel qu’il soit, c’est un sentiment qui s’exprime. C’est une expression et une réflexion, tout à la fois.

Mais ce sentiment auquel je faisais référence, que vous ressentiez lorsque vous étiez enfant, vous savez, un sentiment de solitude, que vous avez souvent traduit dans vos œuvres. Dessiner vous apportait une reconnaissance sociale. Ce sentiment a-t-il disparu ou reste-t-il en vous ?

Non, c’est un très bon point. À cause de ces sentiments, vous savez, on peut se sentir très seul et très isolé, c’est vrai. Mais le fait est que l’on peut changer, avoir une famille, un groupe de musique, tout ce qu’il faut pour s’intégrer. Mais la vérité, c’est que ces sentiments restent toujours avec vous. Ils font partie de votre ADN et vous pouvez rester dans ce même endroit sombre. Il vous habite, quoi qu’il arrive. Au début de ma carrière, je me demandais sans cesse quand cela allait disparaître. OK, j’ai exorcisé mes démons avec telle ou telle œuvre. Mais le truc est qu’ils continuent à réapparaître.

Avez-vous jamais atteint un certain niveau de confiance en vous ?

C’est étrange. Je pense qu’il s’agit d’une dualité. À certains niveaux, j’étais extrêmement peu confiant. À d’autres niveaux, je m’en fichais. Je n’appellerais pas cela de la confiance mais je n’avais pas peur. Par exemple, je n’avais jamais tourné de film avant Pee Wee Big Adventure (1985). Et je n’en avais pas vraiment peur. Cela peut ressembler à de l’assurance mais, dans d’autres domaines de la vie, vous savez, on ne l’a pas vraiment. Je pense que les gens ont souvent une dualité.

Comment s’est passé le passage en revue de tous ces dessins pour l’exposition ? Avez-vous ressenti de bons souvenirs en regardant d’anciens dessins ?

J’ai toujours l’impression qu’il s’agit d’une étrange petite capsule temporelle. Chaque dessin capture un moment, une époque, un lieu. Je ne les perçois pas comme de grandes œuvres d’art, mais je les considère avec affection, parce qu’ils sont la mémoire de moments précis. Il y a d’autres petites pièces, et cela doit former un mélange bizarre, parce qu’il ne s’agit pas d’une exposition de galerie. Mais de montrer des originaux. Certains dessins sont en lien direct avec des films, d’autres non. Certains sont liés à des projets qui n’ont jamais vu le jour. Mais tous relèvent du même processus.

"Cette exposition correspond à ce que je ressens quand je dessine pour préparer un film”, confie le réalisateur américain. ©FABIAN MORASUT

Avez-vous un énorme dossier avec tous vos dessins ?

Plus qu’un dossier… Le MoMA a organisé une exposition. Ce n’était pas mon idée. Il a fallu deux ans à ses conservateurs pour dénicher des tas choses dont j’avais oublié l’existence. Je pense que je suis plus un accumulateur qu’un conservateur ou quoi que ce soit d’autre. Il y a donc tellement de choses qu’ils ont trouvées dont j’ai moi-même été surpris. Je crois que je ne jette rien.

Il s’agit d’une exposition, d’un dispositif artistique, mais c’est aussi une entreprise commerciale.

Sans aucun doute…

Vous avez réalisé des films très originaux qui exprimaient votre vision du monde et vos sentiments. Et vous avez aussi signé des remakes de classiques de Disney. Mercredi est un spin-off. Vous travaillez sur la suite de Beetlejuice. Comment naviguez-vous dans cet espace entre l’art et le commerce, et comment ressentez-vous le fait que Tim Burton soit, lui aussi, devenu une sorte de marque à succès ?

C’est étrange parce que ma carrière est… très étrange. Vous savez, j’ai commencé comme animateur. J’ai réussi comme réalisateur. C’est un voyage très étrange à travers Hollywood. Juste avant la pandémie, j’ai vraiment été frappé par ce parcours singulier. J’ai compris que j’avais eu une carrière étrange à Hollywood. J’ai eu un moment de lassitude. J’ai pensé qu’il serait vraiment bizarre de rencontrer un gars comme moi. Donc, (pour cette expo), c’est passé par des petites choses comme mon amour des jouets. Je ne crois pas que le sujet soit une œuvre, l’art et toutes ces choses. Pour moi, c’est juste comme si c’était un show. Et je n’en suis pas l’auteur. Cela est arrivé comme ça. Ce que je ressentais le plus, c’est que les concepteurs de l’expo n’étaient pas des gens normaux, mais des enfants. Ils se sentaient vraiment concernés par le sujet. Et ça les a inspirés pour créer quelque chose. Cela m’a touché. Je n’ai donc pas considéré les choses comme devenir une marque ou quoi que ce soit d’autre. Mais j’ai considéré les choses d’un point de vue positif. Pour moi, ce qui est le plus gratifiant, ce sont les gens qui comprennent le projet et qui en saisissent l’atmosphère étrange, créative et amusante. Et puis, vous savez, je n’essaie pas de trop penser à moi. Je ne me sens pas à l’aise dans le côté business. Je n’y pense donc pas vraiment.

"Pour moi, c'est juste un show..." ©Fabian Morasut

À quoi est dû ce moment de lassitude que vous avez ressenti avant le Covid ?

Il y a différentes périodes dans la vie. C’est un peu comme dans le Conte de Noël de Dickens : il y a le fantôme du Noël passé, présent et futur… J’ai senti que l’industrie était en train de changer. Et je changeais aussi. [La série] Mercredi [sur Netflix] a été un succès. Mais on ne connaît pas vraiment les retombées. Est-ce un gros problème ? Eh bien, je n’aime pas ça. On ne touche pas de participation au succès en streaming. OK, soit. Mais [les studios] gagnent des milliards et ils essaient de pressurer encore les gens. C’est là que ça semble mauvais. On a l’impression qu’ils doivent obtenir 4 milliards de dollars de bénéfices par an. C’est très simpliste mais c’est vrai. Donc, je pense que quelque chose doit changer et qu’ils doivent régler ça et c’est ce qui s’est passé. Je me suis attaché à tourner une suite à Beetlejuice parce que j’aime le personnage et que j’y tiens beaucoup. Je lui suis émotionnellement attaché. Je ne le fais pour aucune autre raison. C’est quelque chose qui me tenait à cœur.

À lire aussi

L’industrie à Hollywood change. Pensez-vous qu’un jeune Tim Burton pourrait devenir célèbre aujourd’hui ?

Je pense surtout que je suis la pire personne à pouvoir commenter mon parcours. Donc, je ne sais pas.

Mercredi a été un grand succès. Pour la première fois, votre travail est devenu un phénomène viral. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Après avoir tourné Dumbo, j’ai contracté le Covid. Je me suis confiné chez moi avec mon chien. Et puis, quand j’ai lu le scénario de Mercredi, j’ai su que je m’identifiais à ce personnage. J’avais l’impression que c’était moi. J’ai senti qu’elle ressentait tout ce que je ressentais. Elle me ramenait à ces vieux sentiments à l’école, quand je détestais le lycée. Je suis donc parti en Roumanie pendant neuf mois. Je me suis reconnecté avec l’idée de faire quelque chose. Et, vous savez, comme c’était une production de télévision, c’était rapide. Jenna [Ortega, qui incarne Mercredi] a beaucoup apporté. Je ne peux pas l’imaginer sans elle.

À lire aussi

Qu’est-ce que cela vous a fait de la voir devenir une sensation sur TikTok ?

Honnêtement ? Je ne sais pas. Je ne regarde pas ces choses-là. Mais j’ai adoré qu’elle fasse cette chorégraphie. C’était simple et efficace. On en revient à la joie de créer quelque chose. Nous n’avons pas suivi le planning à la lettre, et c’était le point culminant pour moi, parce que cela résume bien la raison pour laquelle vous faites des choses, vous savez. Et je pense qu’une grande partie de la distribution de Mercredi était la bonne. C’était une expérience amusante avec des vibrations étranges et magnifiques.