Corleone. Au début du XXe siècle, ce village de Sicile voit ses habitants fuir la misère et s’exiler en Amérique. Parmi eux, les Gerardi, les grands-parents maternels d’Alfredo James Pacino. Quelques décennies plus tard, celui-ci deviendra une icône du cinéma en tenant le rôle de Michael… Corleone dans Le Parrain. On appelle cela le rêve américain.

En attendant, le petit Alfredo a 2 ans quand son père l’abandonne. Sa maman travaille et sa grand-mère l’élève. Une vraie nonna qui craint les mauvaises fréquentations dans le Bronx et l’empêche de sortir. Alors, il passe son temps à rejouer, dans le salon, les scènes des films qu’il a vus au cinéma avec sa maman. Il a 17 ans quand la santé de celle-ci se dégrade. On compte désormais sur lui pour faire bouillir les spaghetti. Il enchaîne les petits boulots sans perdre de vue son rêve : devenir acteur. Pas n’importe lequel, comme Brando dans Sur les quais. Alors, il veut rentrer à l’Actors Studio. Il va s’y prendre à trois fois. Il a 26 ans quand il peut enfin goûter de la fameuse Méthode en compagnie de Robert De Niro et Dustin Hoffman, notamment. Lee Strasberg repère cet élève pourtant discret et s’emploie à lui donner ce qui lui manque : la confiance.