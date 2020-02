#JeSuisLà : le message hashtagué de Stéphane (Alain Chabat) à Soo (Doona Bae) fait suite à une longue série d’échanges prometteurs sur les réseaux sociaux. Mais, parti sur un coup de tête retrouver son "match" à Séoul, ce restaurateur français divorcé fait le pied de grue dans l’aéroport de la capitale sud-coréenne (#looser).

Pas folichon l’amour au temps des hashtags… S’entêtant à attendre sa belle virtuelle, Stéphane tue le temps comme il peut, découvrant les spécificités du Pays du Matin Calme, lost in translation (#SofiaCoppola) dans le décor aseptisé d’un terminal (#Spielberg).

Ses posts d’amoureux transi aidant, il devient une célébrité likée de la sociosphère (#frenchlover).

La Corée, grande nation de cinéma (#OldBoy #Parasite), est paradoxalement un décor peu prisé des réalisateurs de ce bout-ci du monde (#JapanMania). Ceux qui ont eu la chance de visiter le pays y retrouveront des souvenirs agréables et amusés. Les autres, matière, peut-être, à en rêver à leur tour. Si l’argent des coproductions n’a pas d’odeur (#KoreanFilmFund), il a une règle tacite : faire la promo du pays investisseur (#VisitSeoul).

On ne sait pas si Eric Lartigau, aux abonnés absents depuis La Famille Bélier, a passé les cinq dernières années dans un aéroport. On espère simplement qu’il ne les a pas consacrées à écrire cette romcom exotique. Ah, en fait, non : c’est le scénariste Thomas Bidegain qui l’a commise (on est loin de son inspiration pour Audiard). Ce n’est pas aussi relevé que du kimchi ou enivrant comme du shoju, d’autant plus que l’être liké s’avère au final sans saveur.

Heureusement immunisé du grimaçovirus (#Clavier), Alain Chabat rend néanmoins l’excursion sympathique, à défaut d’être transcendante. Si on n’était pas poli, on aurait sans doute zieuté notre portable aussi souvent que Stéphane. (#gentilmais)

#JeSuisLà Romcom exotique De Eric Lartigau Scénario Thomas Bidegain Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin, Ilian Bergala,… Durée 1h38.