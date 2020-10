Albert Dupontel : "Ces putains de tours avec des gens qui en sortent avec leur calculette sont le symbole phallique de la destruction terrestre" CinémaInterview Hubert Heyrendt

© DR

Il y a peu, Adieu les cons était présenté en compétition de la 35e édition du Festival de Namur. Contrairement à son actrice Viriginie Efira, Albert Dupontel avait fait le déplacement pour présenter son film. L’occasion d’aller, avec un peu d’appréhension, tailler le bout de gras avec une grande gueule du cinéma français. On découvre au contraire un cinéaste affable et passionné, au débit de mitraillette. Après 25 minutes d’entretien, on a l’impression d’avoir parlé une heure ! Interview.