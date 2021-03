Vendredi soir, malgré un confinement qui n'en finit plus, l’Académie des César et Canal+ avaient mis les petits plats dans les grands pour faire vivre une 46e cérémonie des César presque comme les autres… Tout le petit monde du cinéma français a en effet pu braver le couvre-feu de 18h de rigueur en France pour rejoindre l’Olympia, où, pour la première fois de leur histoire, les César s’étaient invités pour faire la fête au cinéma français. À l'issue d'une année 2020 pas comme les autres, marquée par une fermeture des salles pendants cinq long mois.

Marina Foïs, une maîtresse de cérémonie pince-sans-rire

Cette cérémonie s’est d’ailleurs dérouler dans des conditions sanitaires assez strictes. N’étaient en effet autorisés à rentrer à l’Olympia que les 150 nommés et remettants, pour peu qu’ils aient effectués deux tests Covid, dont un à l'entrée. Tandis que dans la salle, réaménagée façon cabaret avec des petites tables pour garantir la distanciation physique, le port du masque était obligatoire (à l'exception de quelques récalcitrants…). Pas sur scène, où le show has gone on…

Interminable — près de quatre heures —, la soirée avait ainsi des faux airs d’émission de variétés à l'ancienne, avec ces intermèdes musicaux de Catherine Ringer, Alain Souchon et Benjamin Biolay. Lequel dirigeait l’orchestre présent sur scène. Pas facile cependant de réellement mettre l’ambiance face à une salle à moitié vide…

Succédant à Florence Foresti — qui avait quitté la scène en plein milieu de la cérémonie l’année dernière, au moment au Roman Polanski recevait la statuette du meilleur réalisateur —, Marina Foïs a livré une prestation en mode mineur en maîtresse de cérémonie. Aidée à l’écriture par l’humoriste Blanche Gardin et le comédien Laurent Lafitte, l’actrice a joué la carte d'un humour décalé et pince-sans-rire. "On arrête avec ces polémique vaines et on fait les César quoi qu’il en coûte. C’est bizarre, mais j’ai des éléments de langage du gouvernement dans la bouche. J’espère que c’es pas le vaccin. Oui, je me suis fait vacciner car présider les César, c’est considéré comme une comorbidité", a-t-elle par exemple lancé lors de son discours d’ouverture, très réussi. Avant de conclure, en riant: « Cette année, pas d’after. C’est un César et au lit. »

Des discours très politiques

Comme on pouvait s'y attendre, le Covid-19 a été omniprésent durant ces 46es César, éclipsant même - le mot d'ordre avait été visiblement donné - le souvenir de la cérémonie houleuse de l'année dernière. La crise s’est en effet invitée tout au long d’une soirée très politique. Chiara Mastroianni, qui répète la prochaine pièce de Christophe Honoré à l’Odéon a ainsi fait monter sur scène deux délégués syndicaux CGT, qui participe à l'occupation du théâtre parisien depuis le 4 mars dernier. Lesquels ont exigé, notamment, l’annulation de la réforme de l’assurance chômage prévue en pleine crise sociale et une année blanche pour tous les intermittents, pas que ceux du spectacle. Ils étaient rejoints, quelques heures plus tard, par une Jeanne Balibar très remontée également contre le gouvernement d'Emmanuel Macron…

Présente dans la salle mais restée invisible à l’image (une consigne de Canal+?), la ministre de Culture Roselyne Bachelot a souvent eu les oreilles qui sifflaient. De nombreuses interventions ont ainsi exigé la réouverture des salles de cinéma, et plus largement des lieux culturels, et un plus grand soutien du secteur par les pouvoirs publics. Mais la prestation la plus marquante fut certainement celle de la comédienne Corinne Masiero qui, pour remettre le César du meilleur costume, n’a pas hésité à apparaître en Peau d'âne sur scène, puis en robe ensanglantéé de Carrie au bal du diable, avant de se dénuder totalement sur scène pour dénoncer la situation des intermittents, "tous nus" depuis la quasi mise à l'arrêt du secteur de la culture.

Autre symbole d’une année sclérosée, cette 46e cérémonie a également été marquée par les incessants hommages aux très nombreux disparus de 2020 et 2021: Michel Piccoli, Jean-Claude Carrière, Jean-Loup Dabadie, Claude Brasseur et Jean-Pierre Bacri, à qui était remis un César d’honneur à titre posthume. En contraste, le seul vrai moment de légèrement est arrivé quand la troupe du Splendid au grand complet est montée sur scène pour venir chercher ses sept César d’honneur: Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel et Bruno Moynot. Pour célébrer 45 ans de comédies cultes, des Bronzés au Père Noël est une ordure.

© Cinéart

Le triomphe d’Albert Dupontel

Côté cinéma, alors que Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret partait favori avec 13 nominations, c’est Albert Dupontel qui a triomphé, avec 7 César pour Adieu les cons, son meilleur film. Absent, le cinéaste a décroché son deuxième César du meilleur scénario (après celui de 9 mois ferme), son deuxième du meilleur réalisateur (après Au revoir là haut), mais surtout son premier César du meilleur film pour cette comédie à la fois tendre et radicale, qui capte parfaitement l’air du temps d’une société déboussolée. Un film fauché par le reconfinement après seulement 9 jours d’exploitation et déjà 720000 entrées. Comme en France, le film ressortira chez nous à la réouverture des salles de cinéma.

Albert Dupontel s’est par contre incliné, comme acteur, face à Sami Bouajila, épatant dans Un fils du Tunisien Mehdi Barsaoui. Côté interprétation, le palmarès qui a été marqué par une mise en valeur la diversité, avec les César des meilleurs espoirs décernés à la toute jeune Fathia Youssof, 14 ans, remarquée dans Mignonnes de Maimouna Doucouré, et à Jean-Pascal Zadi dans son premier film Tout simplement noir, cosigné avec John Wax et qui aborde justement cette question de la représentation des minorités.

© Cinéart

Un premier César pour Emilie Dequenne

Après quatre nominations, Virginie Efira, très émouvante dans Adieu les cons, repart à nouveau bredouille. Difficile en effet de concourir face à Laure Calamy, absolument géniale dans Antoinette dans les Cévennes. "Je dois aussi remercier mon partenaire animalier, qui doit brouter dans son pré avec Pedro et qui s’en fout", a évidemment déclaré l’actrice, en clin d'oeil à l'inoubliable âne Patrick qui l'accompagne durant toute cette comédie attachante de Caroline Vignal…

Troisième actrice belge nommée cette année (avec Yolande Moreau dans La Bonne épouse de Martin Provost), Emilie Dequenne a par contre, elle, empoché son premier César (sur cinq nominations), celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, le seul prix remis au film d’Emmanuel Mouret. La soirée a été encore plus impitoyable pour François Ozon, dont Été 85 n’a obtenu aucune des 12 statuettes auxquelles il pouvait prétendre.

© D.R.

L'autre grand vainqueurs de la soirée, ce fut plutôt Adolescentes de Sébastien Lifshitz, qui a empoché trois statuettes, dont celle du meilleur documentaire (huit ans après Les Invisibles du même Lifshitz). Une mise en valeur amplement méritée pour ce superbe portrait de deux jeunes filles, que le cinéaste a filmé de 13 à 18 ans.

Enfin, sans surprise, le dessinateur de presse Aurel a remporté le prix du meilleur film d’animation pour Josep, évocation du dessinateur espagnol Josep Bartolí. Tandis que Drunk de Thomas Vinterberg empochait le César du meilleur film étranger. De bon augure pour les prochains Oscars, dont les nominations seront annoncées ce lundi…

© D.R.

Le palmarès complet des César 2021