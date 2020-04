La direction du festival de Locarno, en Suisse, a annoncé, mercredi après-midi, "à son plus grand regret" , l’annulation de sa 73e édition, qui devait se dérouler du 5 au 15 août, "étant donné l’impossibilité de réaliser la manifestation sous sa forme physique habituelle en raison de l’urgence sanitaire et des directives données aujourd’hui par les autorités fédérales concernant les événements de grande ampleur" . Il n'y aura donc pas de Leopard d'or cette année... Il s'agit du premier festival de cinéma majeur à devoir être annulé, alors que Cannes espère toujours pouvoir se tenir dans les prochains mois et que la Mostra de Venise a maintenu ses dates, du 2 au 12 septembre.

Regrettant que le festival ne puisse avoir lieu physiquement, notamment sur l'iconique Piazza Grande, coeur vibrant de la manifestation suisse, le président du festival de Locarno Marco Solari a présenté son alternative : "Locarno 2020 - For the Future of Films". Soit "une série de projets ciblés, qui cherchera à apporter un soutien au cinéma d’auteur indépendant et aux salles de cinéma, en proposant au public et aux professionnels de l’industrie du 7e art des contenus spéciaux sur diverses plateformes et notamment, si les scénarios, qui ne cessent d’évoluer, le permettent, par des projections physiques en toute sécurité".