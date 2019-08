"Houston, on a un problème." Voilà l’une des répliques les plus cultes de l’histoire récente du cinéma. Elle est prononcée par Tom Hanks dans Apollo 13 de Ron Howard, immense succès au box-office en 1995, avec 355 millions de dollars engrangés, pour un budget de 52 millions. Et l’une des premières grandes tentatives d’Hollywood, depuis L’Étoffe des héros (1983), de revenir sur l’aventure de la conquête spatiale. Avant le très impressionnant First Man de Damien Chazelle l’année dernière, qui retraçait, lui, les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune.