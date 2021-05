"Army of the Dead" : La deuxième résurrection de Zack Snyder CinémaInterview Alain Lorfèvre

© CLAY ENOS/NETFLIX

Quinze ans après avoir réinventé le genre, le réalisateur de "Dawn of the Dead" renoue avec les morts-vivants. Il tourne le dos aux demi-dieux super-héroïques et au studio Warner. Ses nouvelles amours avec Netflix reflètent la mue d’Hollywood. Entretien