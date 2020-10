"For Sama", un documentaire poignant à ne pas manquer !

Présenté ce mardi soir à Flagey, en délocalisation du 47e Festival du film de Gand (*), avant sa sortie en salles le mercredi 28/10, Pour Sama est un film important, un documentaire bouleversant. Durant cinq ans, des espoirs nés en 2011 des révolutions arabes à sa fuite de la Syrie début 2017, Waad al-Kateab a filmé son quotidien à Alep, une ville assiégée par le régime et bombardée par ses alliés, où la jeune femme et son mari médecin s’occupaient d’un hôpital clandestin. Depuis sa première à Cannes en mai 2019, où il avait décroché l’Œil du meilleur documentaire (avant une nomination à l’Oscar), For Sama, coréalisé avec le Britannique Edward Watt, a profondément marqué tous ceux qui l’ont vu. Au point que le magazine Time a récemment pointé la jeune Syrienne parmi les 100 personnalités les plus influentes.

Début octobre, nous rencontrions Waad al-Kateab virtuellement, par Skype. Installée dans la cuisine de son petit appartement londonien, la jeune femme, longs cheveux détachés, est souriante. Pourtant, dans son regard intense, dans ses beaux yeux verts, on lit une profonde mélancolie, une vraie tristesse…

Pourquoi avez-vous commencé à filmer votre vie quotidienne à Alep ?