Vous passez des heures à chercher LE film à regarder sans trouver votre bonheur? Vous en avez assez de vous voir proposer les mêmes blockbusters dont tout le monde parle? Sooner offre aux utilisateurs une nouvelle expérience du 7e art en réunissant tous les horizons cinématographiques en un seul lieu, accessible en quelques clics et à tout moment, que ce soit au travers de l'une des formules d'abonnement ou lors d'une location à la carte. Si vous êtes lassé du cinéma grand public, le mot d’ordre de la plateforme - “Stream beyond Mainstream” - devrait vous parler. L’idée? Changer ses habitudes, s’ouvrir à un cinéma diversifié et engagé, mais aussi aller au-delà des conventions.

Sooner s’adresse à tous les amoureux du cinéma, et vous fait découvrir les dernières nouveautés du cinéma. Vous pouvez y voir et revoir les films primés dans les plus grands festivals internationaux, des films cultes et grands classiques du cinéma, de tous les genres, ainsi que des documentaires et films d'animation des quatre coins du monde.

La gamme de Sooner n'est pas seulement unique en termes de qualité. Avec plus de 7000 films, dont 1700 accessibles en illimité dans l’abonnement, cette plateforme est également le plus grand catalogue de films disponibles en Belgique, proposant une collection de films indépendants avec une attention particulière pour le cinéma belge. Chaque mois, retrouvez de nouveaux films au catalogue ainsi que des nouvelles collections thématiques.

Parmi les nombreuses pépites du catalogue, vous pourrez monter à bord du Snowpiercer du primé Bong Joon-Ho, découvrir la nouvelle révélation du cinéma de genre avec Grave de Julia Ducournau, être bousculé par Rundskop de Michaël R. Roskam ou retourné par Incendies de Denis Villeneuve. Vous pourrez également retrouver de grands classiques de Tarkovski, Wenders, Lynch et tant d’autres.

Grâce au programme de fidélisation Sooner Extended, les abonnés bénéficieront prochainement de multiples avantages comme des masterclass, des accès à un grand nombre de festivals en ligne, et des évènements cinéma dont des avant-premières.

Curieux de partir à la découverte du meilleur du cinéma mondial au travers de milliers de films? Accessible partout en Europe et disponible sur ordinateurs, smartphones et tablettes, Sooner vous offre enfin le meilleur du cinéma mondial en VOD au travers de quatre formules d’abonnement:

1. STUDENT: tarif étudiant sur 1 écran (€6,99/mois)

2. ESSENTIAL: abonnement standard sur 1 écran (€7,99/mois)

3. FAMILY: abonnement standard sur 4 écrans simultanément (€9,99/mois)

4. PREMIUM: offre ‘Family’ + 3 tickets nouveautés par mois (€14,99/mois)

Par ailleurs, Sooner, en dehors de l’abonnement, propose la location et l’achat de films à l’unité, et par conséquent l’accès à toujours plus de nouveautés.

Sooner offre 14 jours d’essai gratuit à chaque nouvel utilisateur. Profitez-en !

Stream Beyond Mainstream !

Plus d’informations sur sooner.be