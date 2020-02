Cinéma Avortement: parcours de combattante à la Berlinale Hubert Heyrendt

Ce mardi, du côté de la Compétition du 70e Festival du film de Berlin, trois films étaient en lice pour l'Ours d'or: "Never Rarely Sometimes Always" de l'Américaine Eliza Hittman, sur l'avortement, le très pur "The Woman Who Ran" du Sud-Coréen Hong Sang-son et "Favolacce" des jumeaux italiens Fabio et Damiano D'Innocenzo.