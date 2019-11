L'acteur et réalisateur hollywoodien Ben Affleck s'apprête à réaliser et à produire un film sur les crimes commis au Congo sous le règne de Léopold II, indiquent les sites Variety et Deadline. Le film sera basé sur le livre "Les Fantômes du roi Léopold" (1998) du journaliste américain Adam Hochschild décrivant le régime de terreur qui prévalait entre 1885 et 1908 dans ce qui était alors la colonie privée de Léopold II. L'auteur estime que cette politique a coûté la vie à au moins huit millions de personnes.

Le long-métrage mettra en lumière l'action de trois hommes -un missionnaire noir américain, un journaliste d'investigation anglais et un espion irlandais- qui dénonceront les abus et constitueront ainsi la base de l'un des premiers mouvements de défense des droits de l'Homme de l'Histoire.

Farhad Safinia signera le scénario et, à la production, Ben Affleck s'associera à plusieurs grosses pointures dont Martin Scorsese et Harry Belafonte.