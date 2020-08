Benoît Delépine: "En Belgique, il y a une espèce de fantaisie qui manque en France" Cinéma Hubert Heyrendt

Avec Effacer l’historique, Kervern et Delépine tournent une page entamée en 2004 avec Aaltra, celle des road-movies picaresques. "C’est notre dernier film donquichottesque. On a mis du temps à écrire ce scénario, avec plusieurs versions. Mais on s’en est rendu compte, en voyant le film au montage que, dans notre dernier film, ils avaient déjà vendu la voiture pour continuer leurs aventures par exemple… Faut arrêter. C’est un début de maladie mentale."