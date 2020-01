Trois films belges francophones (Jumbo, Pompei et Petit Samedi) seront présentés dans deux sections parallèles de la Berlinale, annonce jeudi Wallonie-Bruxelles Images dans un communiqué.

La 70e édition du festival du film de Berlin se tiendra du 20 février au 1er mars dans la capitale allemande. "Jumbo", premier long métrage de Zoé Wittock, sera projeté en première européenne dans la section Generation Kplus, destinée aux enfants.

Actuellement présenté au festival de Sundance aux Etats-Unis, le film plonge dans la vie de Jeanne, une jeune femme qui travaille comme gardienne de nuit dans un parc d'attractions et qui va développer une étrange relation avec Jumbo, la nouvelle attraction phare du parc.

"Jumbo", avec à l'affiche Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot et Sam Louwyck, est une coproduction Kwassa Films (Belgique), Insolence (France) et Les Films Fauves (Luxembourg). Le projet, dont la sortie est prévue le 18 mars, a notamment bénéficié de l'aide du Centre du cinéma et de l'audiovisuel (CCA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Wallimage et d'Eurimage.

De son côté, "Pompei" d'Anna Falguères et John Shank, dont l'action prend place dans une région désertique, sera présenté en première européenne dans la section Generation 14plus, dédiée aux adolescents.

Dévoilé au Festival de Toronto en septembre dernier et en salles dès le 4 mars, "Pompei" est produit par Tarantula Belgique, Good Fortune Films (France), avec l'aide notamment du CCA et d'Eurimage et le soutien du tax shelter du gouvernement fédéral.

Au Forum, section dédiée au cinéma innovant qui interroge les limites des genres et leur offre de nouvelles perspectives, Paloma Sermon-Daï présentera quant à elle en première mondiale "Petit Samedi". Avec ce premier long métrage documentaire, elle raconte l'histoire de Damien Samedi, un quadragénaire, qui était appelé le "Petit Samedi" quand il était enfant dans son village wallon en bord de Meuse.