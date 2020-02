Avec "Days", présenté jeudi en Compétition de la Berlinale, le cinéaste taïwanais impose son rythme.

En 2013, en présentant Les Chiens errants à la Mostra de Venise (où il décrocha leur grand prix du jury, 19 ans après son Lion d’or pour Vive l’amour), Tsai Ming-liang annonçait renoncer au cinéma. Le cinéaste s’est en effet ensuite consacré au documentaire et à l’art contemporain - le Kunstenfestivaldesarts accueillait ainsi en 2014 sa performance The Monk from Tang Dynasty (déclinée sous forme de film dans Le Voyage en Occident).