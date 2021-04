Brandon Cronenberg, sur les traces du père CinémaInterview Hubert Heyrendt

© D.R.

Le 39e Festival du film fantastique de Bruxelles s’est clôturé dimanche à l’issue d’une édition 100 % en ligne. "Vicious Fun" de Cody Calahan a remporté le Grand Prix et le Prix du public. Tandis que le fils Cronenberg présentait son second film "Possessor", avant sa sortie en VOD et en DVD.