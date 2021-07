"Titane": une Palme d’or chic et choc

La bourde! Au moment où la maitresse de cérémonie Doria Tiller demande au président du jury quel est le premier prix de la soirée, Spike Lee, caquette sur la tête et costume bariolé, a fait une grosse bourde — digne de celle du micmac de La La Land / Moonlight aux Oscars en 2014… —, en révélant d’emblée la Palme d’or, en murmurant: “Titane”… Une erreur à l’image d’une soirée totalement foutraque et d’un palmarès qui ne ressemble, lui aussi, pas à grand-chose… Une heure plus tard, au moment d’annoncer la Palme officiellement, affirmant que chacun a droit à une seconde chance, le New-Yorkais s’est excusé: “J’ai foiré.”

Comme la rumeur l’annonçait depuis le matin, c’est donc bien Titane, le second film de la Française Julia Ducournau, coproduit par les Liégeois de Frakas, qui s’est imposé. Le pari de Thierry Frémaux de proposer en Compétition un film dude genre radical a donc fonctionné. Une Palme chic et choc qui retrace le parcours d’une tueuse en série enceinte d’une voiture (si si…) se transformant en homme pour se faire passer pour le fils d’un pompier (Vincent Lindon). Soit un film poseur, clinquant et tapageur qui tente d’aborder lourdement la question du genre à travers le gore et hanté par la figure de David Cronenberg… Une vraie proposition de cinéma et un film bien de son époque, indéniablement. Et la naissance d’une jeune actrice, l’impressionnante Agathe Rousselle, qui offre véritablement son corps à la cinéaste, qui le maltraite jusqu’à une monstruosité revendiquée.

“La perfection est une chimère”

Julia Ducournau devient ainsi la seconde femme à remporter le trophée cannois après Jane Campion en 1993 pour La Leçon de piano, mais la Néo-Zélandais avait, elle, dû le partager avec Adieu ma concubine de Chen Kaige. Très émue au moment de recevoir son prix des mains de Sharon Stone, la jeune cinéaste française a livré un beau discours. « Je sais que mon film n’est pas parfait. Mais je pense qu’aucun film n’est parfait aux yeux de celui qui l’a fait. On dit même du mien qu’il est monstrueux. Je me rends compte que la perfection n’est pas une chimère, c’est une impasse. La monstruosité qui traverse mon travail est une arme et une force pour repousser les murs de la normativité. Il y a tant de beauté, de liberté à trouver dans ce qu’on peut pas mettre dans une case. Il y a tant de choses à découvrir de nous qu’on ne connaît pas. Merci au jury de reconnaître ce besoin viscéral d’un monde plus inclusif et plus fluide. Merci au jury de laisser rentrer les monstres », a-t-elle déclaré.

La Compétition était chargée cette année, avec pas moins de 24 films. Le jury a donc multiplié les prix ex-aequo, comme s’il était incapable de choisir. Ainsi, le grand prix a été remis par Oliver Stone (qui présentait, hors Compétition, son documentaire JFK Expended) conjointement à l’Iranien Asghar Farhadi pour son magnifique Un héros et au Finlandais Juho Kuosmanen pour Compartiment n°6. Deux films magnifiques qui auraient fait une Palme d’or autrement plus intéressante. « Je suis persuadé que, malgré difficultés et pressions, ce qui peut permettre de sauver mon pays, c’est d’élever les consciences », a déclaré Farhadi en recevant son prix.

Les deux prix du jury ont quand à eux été décerné au Genou d’Ahed de Nadav Lapid, cri de haine et d’amour à Israël très impressionnant, très intense, et au plus posé, pour ne pas dire planant, Memoria du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, qui avait déjà décroché la Palme d’or pour Oncle Boonme il y a 11 ans. Quand le prix du scénario revenait au Japonais Ryūsuke Hamaguchi pour Drive My Car. Une sublime adaptation de la nouvelle homonyme de Murakami qui, elle aussi, aurait mérité la Palme. Le film a d’ailleurs été récompensé par le prix Fipresci de la presse internationale.

Leos Carax avait mal aux dents

En remettant le prix de la mise en scène à Leos Carax pour sa comédie musicale Annette, présentée en ouverture du festival, le jury récompense un immense metteur en scène, qui signe un film totalement fou, totalement libre, porté par Adam Driver et Marion Cotillard. Ce n'est pas le cinéaste français qui est venu chercher son prix, mais les frères Mael du groupe Sparks (coscénaristes et auteurs de la musique du film), en expliquant que Carax « avait un problème de dents ». A moins que le cinéaste, plutôt autiste, ait tout simplement préféré rester chez lui…

Du côté des comédiens, la Norvégienne Renate Reinsve est effectivement sublime dans Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier. Un rôle en or pour une jeune actrice qui pensait mettre sa carrière entre parenthèse avant que le réalisateur, qui l’avait déjà fait tourner dans une scène d’Oslo, 31 août en 2012, ne lui offre le rôle-titre de ce magnifique portrait d’une jeune femme d’aujourd’hui.

Rien à redire non plus du prix du meilleur acteur offert à Caleb Landry Jones dans Nitram de l’Australien Justin Kurzel, où il campe un jeune homme marginal aspiré dans la spirale de la violence, dans la Tasmanie des années 90 et qui aboutira à un fait divers macabre qui avait traumatisé l’Australie et amené à une refonte de la législation sur la circulation des armes à feu dans le pays. Un sujet qui a dû parler à l’Américain Spike Lee. Le jeune comédien texan était tellement ému qu’il a quitté la scène sans prononcer de discours. « Je crois que je vais vomir. Merde! Merde! », a-t-il simplement baragouiné…

Pas de Belges au palmarès de la Compétition

Les Belges Virginie Efira (la Benedetta de Paul Verhoeven) et Joachim Lafosse (qui clôturait la Compétition hier soir avec Les Intranquilles) rentrent donc bredouille de ce 74e Festival de Cannes. Tout comme le Marocain Nabil Ayouch, qui avait pourtant impressionné en livrant avec Haut et fort un puissant cri de révolte de la jeunesse marocaine à travers le hip-hop.

Le cinéma belge a néanmoins remporté trois prix en dehors de la Compétition. A Un Certain Regard, le Prix Fipresci de la presse internationale a été remis à Un monde, premier long métrage de Laura Wendel et le Prix Courage a été à La Civil de la Roumaine basée à Gand Teodora Mihai. Tandis que du côté de la Cinéfondation, le jeune diplômé de l'Insas Théo Degen a, lui, décroché le premier prix du court métrage étudiant pour L’Enfant Salamandre.

Le palmarès complet du 74e Festival de Cannes

Competition

Palme d’or: Titane de Julia Ducournau (France)

de Julia Ducournau (France) Grand prix du jury: Un héros d’Asghar Farhadi (Iran) & Compartment n°6 de Juho Kuosmanen (Finlande)

d’Asghar Farhadi (Iran) & de Juho Kuosmanen (Finlande) Prix de la mise en scène: Leos Carax pour Annette (France/États-Unis/Belgique)

Leos Carax pour (France/États-Unis/Belgique) Meilleure actrice: Renate Reinsve dans Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier (Norvège)

Renate Reinsve dans de Joachim Trier (Norvège) Meilleur acteur: Caleb Landry Jones dans Nitram de Justin Kurzel (Australie)

Caleb Landry Jones dans de Justin Kurzel (Australie) Prix du scénario: Drive my Car de Ryûsuke Hamaguchi (Japon)

de Ryûsuke Hamaguchi (Japon) Prix du jury: Le Genou d’Ahed de Nadav Lapid (Israël) & Memoria d’Apichatpong Weerasethakul (États-Unis/Colombie)

de Nadav Lapid (Israël) & d’Apichatpong Weerasethakul (États-Unis/Colombie) Prix Fipresci de la presse internationale: Drive My Car de Ryūsuke Hamaguchi (Japon)

Un certain regard

Grand Prix: Les Poings déserrés de Kira Kovalenko (Russie)

de Kira Kovalenko (Russie) Prix du jury: Great Freedom de Sebastian Meise (Autriche)

de Sebastian Meise (Autriche) Prix de l’originalité: Lamb de Valdimar Jóhannsson (Islande).

de Valdimar Jóhannsson (Islande). Prix d’ensemble: Bonne Mère de Hafsia Herzi (France)

de Hafsia Herzi (France) Prix du courage: La Civil de Teodora Mihai (Mexique/Belgique)

de Teodora Mihai (Mexique/Belgique) Mention spéciale: Noche de Fuego de Tatiana Huezo (Mexique)

de Tatiana Huezo (Mexique) Prix Fipresci de la presse internationale: Un monde de Laura Wendel (Belgique)

Autres prix

Caméra d’or (meilleur premier film): Murina d’Antoneta Alamat Kusijanovic (Croatie)

d’Antoneta Alamat Kusijanovic (Croatie) Palme d’or du court métrage: Tous les corbeaux du monde de Tang Yi (Hong Kong)

de Tang Yi (Hong Kong) Palmes d’or d’honneur: Jodie Foster et Marco Bellocchio

