Qui sont les huit jurés du Festival de Cannes ?

Actrices et réalisateurs internationaux, de l'Inde aux Etats-Unis en passant par l'Iran: huit jurés entoureront le président du jury Vincent Lindon ("La loi du marché", "Titane") pour la 75e édition de la plus prestigieuse des compétitions de cinéma.

- Rebecca Hall

Alternant les tournages entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ses deux patries, Rebecca Hall a récemment fait ses premiers pas de réalisatrice avec "Clair Obscur", présenté au Festival de Sundance en 2021. L'actrice anglo-américaine, 40 ans, a tourné avec des cinéastes comme Christopher Nolan, Steven Spielberg ou Woody Allen pour "Vicky Cristina Barcelona", un rôle qui lui avait valu une nomination aux Golden Globes.

- Deepika Padukone

En 2018, le magazine Time a classé cette Indienne parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Immense star dans son pays, elle s'est exportée avec "xXx: Reactivated", blockbuster où elle tient le rôle principal féminin aux côtés du musculeux Vin Diesel. Cette comédienne de 36 ans, également productrice, a aussi créé la Live Love Laugh Foundation, organe visant à mieux faire connaître les maladies mentales.

- Noomi Rapace

C'est dans la tenue cuir et clous de la punkette de "Millenium", adaptation des best-sellers de Stieg Larsson, que cette Suédoise a crevé l'écran en 2009. Viendront ensuite les films à gros budgets devant l'objectif de Guy Ritchie ("Sherlock Holmes: Jeu d'ombres", 2011) ou de Ridley Scott ("Prometheus", 2012). Elle sera aussi choisie par des cinéastes exigeants comme Brian De Palma ("Passion", 2013). A 42 ans, elle donnera prochainement la réplique à Matthias Schoenaerts dans la série "Django" de Studiocanal.

- Jasmine Trinca

L'Italienne connaît bien Cannes, où elle a été récompensée du prix de la meilleure performance féminine en 2017 pour son rôle dans "Fortunata" de Sergio Castellitto. Elle a débuté sous la direction de Nanni Moretti dans "La chambre du fils", Palme d'or 2001. L'actrice est depuis revenue depuis plusieurs fois sur la Croisette. A 41 ans, elle vient de terminer son premier long métrage, "Marcel!" qui sera projeté en séance spéciale.

- Asghar Farhadi

Réalisateur, producteur et scénariste iranien, Asghar Farhadi, 50 ans, a été consacré en 2011 avec "Une Séparation", chronique d'un divorce récompensée par l'Oscar et le Golden Globe du Meilleur film en langue étrangère - une première pour un cinéaste iranien -, le César du meilleur film étranger et l'Ours d'Or du Festival de Berlin. Son dernier film, "Un héros", a remporté le Grand prix du Festival de Cannes 2021.

- Ladj Ly

Réalisateur, scénariste, acteur et producteur français, Ladj Ly, 44 ans, a été récompensé en 2019 par le prix du jury du Festival de Cannes pour son long métrage "Les Misérables". Nommé pour l'Oscar du meilleur film, ce succès du box-office a été distingué aussi en France par les César. Travaillant actuellement sur l'écriture de son deuxième long métrage, le cinéaste est aussi le fondateur de l'école de cinéma Kourtrajmé, implantée à Montfermeil, Marseille, Dakar et Madrid.

- Jeff Nichols

Réalisateur et scénariste américain, Jeff Nichols, 43 ans, a été révélé en 2007 au Festival de Berlin avec "Shotgun Stories". En 2011, Jeff Nichols décroche le Grand prix de la Semaine de la critique avec "Take Shelter", thriller psychologique. En 2016, de retour en compétition à Cannes, Jeff Nichols présente "Loving", l'histoire d'un couple biracial. Le film est récompensé par le Golden Globe du meilleur acteur décerné à Joel Edgerton.

- Joachim Trier

Réalisateur et scénariste norvégien, Joachim Trier, 48 ans, a été récompensé par de nombreux prix depuis son premier long métrage, "Nouvelle donne" en 2006. Cinq ans plus tard, "Oslo, 31 août" est présenté à Cannes, dans la sélection Un Certain Regard. "Julie (en 12 chapitres)", lui a offert l'an dernier une nouvelle sélection en compétition à Cannes. La performance de sa compatriote, l'actrice Renate Reinsve, a été récompensée par le prix d'interprétation féminine.