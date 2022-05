Cannes déroule le tapis rouge à Tom Cruise

Deux films belges en Compétition du 75e Festival de Cannes

Ce jeudi à 11h, Thierry Frémaux a dévoilé la sélection officielle du 75e Festival de Cannes. Avec, c'est exceptionnel, deux films belges en Compétition: "Tori et Lokita" de Luc et Jena-Pierre Dardenne et "Close", le second film du Flamand Lukas Dhont après "Girl".