À Cannes, Jerzy Skolimowski dévoile les mémoires d’un âne

Après les souvenirs d'enfance de James Gray dans le très beau Armageddon Time, les festivaliers cannois ont pu découvrir, ce jeudi soir en Compétition à Cannes, les mémoires d'un âne: Hi-Han, de Jerzy Skolimowski. Âgé de 84 ans, le cinéaste polonais, soufrant, n'a pas pu venir sur la Croisette pour défendre ce film très étrange, le premier depuis 11 Minutes, présenté en Compétition à Venise en 2015. Un film à l'image de sa filmographie: inclassable.

Après son exil de la Pologne communiste, Skolimowski a réalisé quelques films internationaux, tels que Deep End en 1970, Travail au noir en 1982 ou Le Bateau phare avec Robert Duval en 1986. Retourné s'installer en Pologne à la chute du Rideau de fer, le cinéaste y a tourné Ferdydurke en 1991. L'échec artistique de cette adaptation du roman de l'écrivain Witold Gombrowicz fut tel que Skolimowski préféra se tourner vers la peinture et restera muet pendant 17 longues années! Avant de de faire son retour au grand écran avec avec Quatre Nuits avec Anna en 2008.

À plus de 80 ans, la réputation du cinéaste n'est plus à faire. Et son statut d'auteur culte lui permet toutes les audaces — comme le radical Essential Killing en 2010 — et lui offre une liberté totale. Comme en témoigne son dernier film, un conte animalier halluciné et profondément misanthrope.

©Skopia Film

La bêtise et la cruauté humaines

Hi-Han suit le parcours d'un âne de cirque, enlevé à sa belle et douce Kasandra (Sandra Drzymalska), qui l'aime profondément, à la demande d'associations de défense des animaux. Désespérément triste de cette séparation, Hi-Han sera alors trimbalé de haras en refuges, multipliant les expériences malheureuses.

Cela fait quelques années que monte au cinéma le thème du bien-être animal. On se souvient du très beau Gunda du Russe Viktor Kosakovskiy (sur la vie d'un cochon) en 2021. Ou du terrifiant Cow de la Britannique Andrea Arnold (sur une vache), présenté ici à Cannes l'année dernière et dont on attend toujours la sortie en salles en Belgique. Sauf que Skolimowski, lui, ne choisit pas une approche documentaire, mais bien celle de la fiction. Et l'on est loin du côté chaleureux d'Antoinette dans les Cévennes, avec Laure Calamy et son âne.

Skolimowski livre une sorte de récit d'apprentissage classique, où le jeune orphelin trimbalé d'une aventure à l'autre est donc un âne. Mais Hi-Han n'a rien d'un conte pour enfants! Nous plaçant aux côtés de l'animal, en cherchant à nous faire partager son ressenti, le Polonais nous force à regarder la cruauté, la violence et la bêtise de l'humanité. Car c'est bien là le vrai sujet du film, la noirceur et l'indifférence d'un monde moderne et égoïste courant à sa perte. Qu'en grand styliste, le Polonais męt en scène de façon souvent hallucinée, avec un grand travail sur la bande-son et sur l'image, notamment par l'omniprésence de la tonalité rouge. Comme si l'enfer était déjà descendu sur Terre…

À 84 ans, Jerzy Skolimowski aime beaucoup la nature et les animaux; mais il n’a par contre aucune empathie pour ses semblables!

©Skopia Film

**Hi-Han (Eo) Conte animalier De Jerzy Skolimowski Scénario Jerzy Skolimowski & Ewa Piaskowska Photographie Michal Dymek Musique Paweł Mykietyn Montage Agnieszka Glinska Avec Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert, Mateusz Kosciukiewicz, Lorenzo Zurzolo… Durée 1h26