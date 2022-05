Ce vendredi soir, la Compétition cannoise accueillait "Frère et soeur", où le cinéaste de "Roi et reine" ou "Un conte de Noël" explore à nouveau les relations familiales tendues… Et offre une magnifique confrontation entre Marion Cotillard et Melvil Poupaud.

"Frère et soeur": Un mélo familial dans le plus pur style Desplechin

En juillet 2021, Arnaud Desplechin avait bouleversé la Croisette avec Tromperie, éblouissante adaptation du roman homonyme de Philip Roth (toujours en salles) présentée en "Cannes Première", illuminée par la prestation de Léa Seydoux et Denis Podalydès. Même pas un an plus tard, le cinéaste français est déjà de retour sur la Croisette, en Compétition cette fois, avec Frère et soeur. Un film parfaitement ancré dans la filmographie et dans la biographie de Desplechin, puisqu'il retrouve à nouveau son Roubaix natal, pour une nouvelle exploration douloureuse de liens familiaux distendus.

Cela fait une vingtaine d’années qu’Alice Vuillard (Marion Cotillard), comédienne à succès qui joue une nouvelle pièce au Théâtre de Lille, et son petit frère Louis (Melvil Poupaud), écrivain, ne se sont plus adressé la parole. Sinon pour s’envoyer leur haine recuite à la figure. Elle ne lui pardonne pas, notamment, d’avoir mis en scène dans ses écrits leur relation compliquée et d’avoir dressé d’elle un portrait peu flatteur.

Depuis la mort de son fils Jacob, Louis vit en ermite avec sa femme (Golshifteh Farahani) dans une vieille bergerie de montagne près de Toulouse. Un jour, son ami d’enfance, un psychiatre lillois (Patrick Timsit), débarque pour le ramener à Roubaix. Victimes d’un grave accident de la route, le père et la mère d’Alice et Louis sont entre la vie et la mort à l’hôpital. Louis accepte de le suivre, même s’il redoute de devoir croiser sa sœur…

©D.R.

Du côté des Vuillard

Les films d'Arnaud Desplechin sont parcourus d'échos, de résonances, le cinéaste construisant son oeuvre à la manière d'un écrivain du XIXe siècle. Ses Rougon-Macquart sont en l'occurence les Dedalus-Vuillard, qui se croisaient dans Un conte de Noël, reparti bredouille de la Croisette en 2008.

On est cette fois du côté des Vuillard. Comme dans Un conte de Noël, le père s'appelle Abel et voit ses enfants se déchirer. Malgré un patronyme identique, il ne s'agit cependant pas de la même famille, mais Desplechin — qui joue sans cesse avec les noms et prénoms de ses personnages — construit Frère et soeur comme un film miroir, où il rassemble tous les thèmes qui lui sont chers: Roubaix, le goy se rêvant juif, les références bibliques, les relations familiales compliquées, la figure d'un frère banni de sa famille par sa soeur…

On le sent, Frère et soeur est profondément nourri du vécu de son auteur, dont la soeur, Marie Desplechin, est d'ailleurs romancière, comme le personnage de Melvil Poupaud. Pourtant, on ne verse jamais dans l'auto-fiction. Plutôt que de se regarder le nombril, Desplechin construit de vrais personnages, aux actions et aux sentiments exacerbés, et va creuser au plus profond de leur intimité pour signer un mélo familial bouleversant, même s'il est un peu moins marquant qu'Un conte de Noël.

©D.R.

Du Desplechin pur jus

Voix off, lecture de lettres face caméra (comme dans Rois et reine), audaces stylistiques, liberté de ton totale, goût pour la digression… Pas de doute, on est dans du Desplechin pur jus. Qu'on adore ou qu'on déteste… On est curieux de voir comment le jury de Vincent Lindon accueillera ce film très français dans son approche littéraire et romanesque assumée…

Le cinéaste retrouve par ailleurs des acteurs qu'il aime. À commencer par Marion Cotillard, avec laquelle il tourne pour la troisième fois, après Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) en 1996 et Les Fantômes d'Ismaël en 2017). Comme à chaque fois chez Desplechin, Cotillard parvient à se réinventer, ici à la fois dure et fragile, profondément humaine face à un Melvil Poupaud (qui jouait déjà dans Un conte de Noël) au sommet de son art, dans le rôle de cet écrivain faussement cynique. Le tandem incarne à la perfection cette relation de haine (sans raison apparente, sinon la jalousie du succès) entre une soeur et un frère qui ne peut évidemment cacher qu'un trop grand besoin d'amour…

Frère et sœur Mélodrame familial Réalisation Arnaud Desplechin Scénario Arnaud Desplechin et Julie Peyr Photographie Irina Lubtchansky Musique Grégoire Hetzel Montage Laurence Briaud Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit, Golshifteh Farahani… Durée 1h48