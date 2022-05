Vive émotion à Cannes après la projection de "Revoir Paris", sur l'après des attentats de 2015

"Frère et soeur": Un mélo familial dans le plus pur style Desplechin

Ce vendredi soir, la Compétition cannoise accueillait "Frère et soeur", où le cinéaste de "Roi et reine" ou "Un conte de Noël" explore à nouveau les relations familiales tendues… Et offre une magnifique confrontation entre Marion Cotillard et Melvil Poupaud.