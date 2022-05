"Broker": Kore-eda de retour en grande forme à Cannes

Quatre ans après avoir décroché la Palme d'or pour le merveilleux Une affaire de famille, Hirokazu Kore-eda dévoilait, ce jeudi soir en Compétition du 75e Festival de Cannes, Broker (Les Bonnes étoiles), un film qui a profondément ému les festivaliers.

Broker est le second film du cinéaste tourné en dehors du Japon, après La Vérité avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche, qui avait ouvert la Mostra de Venise en 2019. Kore-eda s'envole cette fois pour la Corée, mais il n'abandonne pas point autant le thème central de son œuvre: la famille.

Broker s'ouvre sur une scène très forte. Sous la pluie, une jeune fille (la chanteuse IU) grimpe vers une église de Busan. Elle dépose l'enfant qu'elle porte devant une "boîte à bébé" et s'en va… La scène est dramatique, mais on est chez Kore-eda et l'émotion est toujours contenue.

Autour de cet abandon, le Japonais construit méticuleusement son drame. Le petit garçon est recueilli par deux trafiquants d’enfants (Song Kang-ho et Kang Dong-won), qui souhaitent revendre le bébé à des parents adoptifs. Mais le trio est suivi de près par un duo d’inspectrices de police (Bae Doo-na et Lee Joo-young), qui veulent prendre les malfrats en flagrant délit au moment de la transaction…

©September

Une famille à reconstruire

S'il situe son récit en Corée — qu'il semble filmer avec un plus grand naturel que la France —, Kore-eda ne perd rien de la force de son cinéma et de sa subtilité pour tisser les relations entre ses personnages et creuser les questions de l'abandon, de l'adoption, de la filiation… Autant de questions qui constituent la colonne vertébrale de là filmographie du Japonais. Que ce soit dans Nobody Knows, primé à Cannes en 2004, Tel père tel fils, prix du jury en 2013, et évidemment Une affaire de famille.

Broker partage d'ailleurs plus qu'un air de famille avec la Palme d'or 2018. À mesure que progresse l'intrigue, que se nouent les liens entre ces personnages épars — tous illustrant un rapport à la filiation —, le réalisateur reconstruit la possibilité d'une famille. Non pas ici celle du sang, mais une famille choisie, constituées par les liens d'amitié et de solidarité entre des exclus: orphelins, truands à la petite semaine, prostituée…

Et comme toujours, le Japonais filme avec une infinie bienveillance et une profonde humanité ces êtres en déshérence, en rupture avec les convenances de la société coréenne. C'est de ce regard profondément bienveillant et de cette absence totale de sensiblerie ou d'afféterie, que naît la profonde émotion que l'on ressent face à un grand mélodrame, porté par d'excellent acteurs coréens. Dont un certain Song Kang-ho, l'acteur fétiche de Bong Joon-ho, notamment à l'affiche de l'inoubliable Parasite, Palme d'or en 2019. De bon augure pour le palmarès de ce samedi?

©September

Broker / Les Bonnes Étoiles Drame Scénario, réalisation et montage Hirokazu Kore-eda Photographie Hong Kyung-pyo Musique Jung Jae-il Avec Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doo-na, IU… Durée 2h09