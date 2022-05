"Stars at Noon": balade atmosphérique au Nicaragua

Mercredi en Compétition du 75e Festival de Cannes, Claire Denis signait, avec "Stars at Noon" un polar étrange et étouffant au Nicaragua, illuminé par la douce Margaret Qualley.

Quelques mois seulement après avoir décroché à la Berlinale un Ours d'argent de la meilleure réalisation pour Avec amour et acharnement, avec Juliette Binoche et Vincent Lindon, Claire Denis était déjà de retour à Cannes ce mercredi soir. Elle dévoilait en Compétition Stars at Noon, son second film en anglais (en en espagnol) après son trip spatial High Life, avec Robert Pattinson en 2018. C'est d'ailleurs lui qu'elle avait choisi pour jouer dans cette adaptation de Des étoiles à midi de l'Américain Denis Johnson. Le tournage ayant été longtemps repoussé, c'est finalement l'Anglais Joe Alwyn qui le remplace.

Jeune journaliste américaine, Trish Johnson (Margaret Qualley) se retrouve coincée à Managua, à une semaine d’élections faisant suite à une révolution militaire. Les soldats sont partout dans les rues et, sans argent, privée de son passeport, la jeune fille est contrainte d’accorder ses faveurs à un jeune sous-officier et à un vice-ministre du Tourisme pour avoir quelques soutiens dans cette période troublée politiquement. Un soir, au bar de l’hôtel Continental, réservés aux étrangers, elle tombe sur Daniel (Joe Alwyn), un Anglais présent à Managua pour le compte d’une compagnie pétrolière… Elle monte dans sa chambre, ils font l’amour, pour 50$ et un peu d’air conditionné… Peut-être pourra-t-il l’aider à quitter le pays?

©D.R.

Polar atmosphérique

L’intrigue du roman écrit par Denis Johnson en 1986 se déroulait deux ans plus tôt au Nicaragua, alors en pleine Révolution sandiniste. Mais Claire Denis a choisi de transposer le récit à l’époque actuelle, intégrant même la pandémie de Covid. La réélection du président Daniel Ortega, en 2021, l’ayant empêchée de faire son film dans le pays, alors en pleins troubles, elle a finalement tourné au Panama.

Ce changement d'époque confère une forme d'étrangeté au film, construit comme un hommage aux vieux films d'espionnage classiques — notamment à L'Homme qui en savait trop d'Hitchcock —, avec ces deux Occidentaux perdus dans un monde menaçant et dangereux… Mais ce n'est clairement pas l'histoire qui intéresse la cinéaste française, qui s'amuse d'ailleurs à nous perdre dans les méandres de la politique locale, dans ce panier de crabes où les affaires se confondent avec le renseignement.

Stars at Noon n'est pas un thriller. Comme à son habitude, la cinéaste livre un film atmosphérique, très sensuel, porté par une formidable bande originale jazzy signée par le groupe anglais Tindersticks. Sous la chaleur étouffante de l'Amérique centrale, elle filme la possibilité d'une rencontre entre une jeune femme et un homme égarés en terrain inconnu, irrésistiblement attirés l'un vers l'autre.

Baignant dans un climat d'étrangeté indéfinissable, Stars at Noon est sublimé par la prestation de Margaret Qualley, la fille d'Andie MacDowell, révélée dans la série The Leftovers et revue dans Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino et Mon année à New York de Philippe Falardeau. Éclatante de naturel, la jeune comédienne aux beaux yeux bleus traverse le film avec une vraie grâce, aussi à l'aise pour incarner la légèreté, la sexualité que la peur. Elle campe une héroïne insaisissable, qui conserve toujours une part de mystère. Comme le film lui-même…

©D.R.

Stars at Noon Polar atmosphérique De Claire Denis Scénario Claire Denis, Andrew Litvack et Léa Mysius (d'après Des étoiles à midi de Denis Johnson Photographie Éric Gautier Musique Tindersticks Avec Margaret Qualley, Joe Alwyn, Danny Ramirez, Benny Safdie, John C. Reilly… Durée 2h15