Une première Palme d’or flamande pour "Close" ? Les pronostics du Festival de Cannes 2022

La Compétition de cette édition du 75e anniversaire du festival de Cannes a été d'un très bon niveau, sans que ne se détache pour autant de grand favori. Difficile, dès lors, de s'essayer au jeu des pronostics, surtout si le jury de Vincent Lindon décide de faire du hors piste. On espère en tout cas qu'il ne tombera pas dans le piège cynique de Triangle of Sadness, évocation lourdingue de la lutte des classes par le Suédois Ruben Östlund (Palme d'or 2017 pour The Square). Ou dans celui de l'éprouvant Pacifiction, errance thaïtienne de l'Espagnol Albert Serra qui fait le buzz sur la Croisette depuis sa présentation jeudi soir.

Au bouche-à-oreille, les films qui ont décrit la réalité du Moyen Orient ont la cote. Le Danois Ali Abassi a impressionné avec son efficace thriller Holy Spider, sur la traque d'un tueur en série de prostituées dans une ville sainte iranienne en 2001. Quand l'Iranien Saeed Roustayi captivait avec Leila's Brothers, un portrait de famille radical dans l'Iran d'aujourd'hui.

©D.R.

Park Chan-wook favori

Si l'on en croit le panel de journalistes internationaux du magazine Screen International, c'est plutôt le Coréen Park Chan-wook qui s'imposerait, surnageant dans le tableau étoilé avec la note de 3,2/4 pour son magnifique (mais un peu mécanique) polar amoureux Decision to Leave. Également situé en Corée, l'émouvant Broker de Kore-eda ferait également une jolie Palme d'or, mais sans doute redondante avec celle décrochée par le Japonais en 2018 pour Une affaire de famille.

Les frères Dardenne se retrouvent un peu dans la même situation avec Tori et Lokita, un drame toujours aussi tendu, mais qui n'apporte sans doute pas grand-chose par rapport à leur deux Palmes précédentes: Rosetta en 1999 et Le Fils en 2005. Le Flamand Lukas Dhont (Girl) a l'avantage de la jeunesse et de la nouveauté. Il semble dès lors mieux placé avec son deuxième film, Close, même si les échos sont partagés. Comme pour Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, qui ont divisé les festivaliers avec leur pourtant magnifique adaptation du roman de Paolo Cognetti Le otto montagne.

Avec une série de films assez faibles ou jugés « trop français », l'Hexagone risque de ne pas être trop à la fête samedi soir avec, parmi les films les moins bien reçus du festival: Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi et Frère et soeur d'Arnaud Desplechin.

Déjà récompensé par la Palme d'or en 2007 pour 4 mois, 3 semaines d'eux jours, le Roumain Cristian Mungiu pourrait prétendre au prix de la mise en scène pour R.M.N., impressionnant conte du racisme ordinaire dans un petit village de Transylvanie. Tout comme l'Américain James Gray pour Armageddon Time, sublime évocation de ses souvenirs de jeunesse à New York. Ou encore le Polonais Jerzy Skolimowski qui, à 84 ans, en a épaté plus d'un avec son inclassable Hi-Han, relecture contemporaine et radicalement misanthrope d'Au hasard Balthazar de Bresson.

©D.R.

Deux jeunes comédiens épatants

Enfin, du côté des prix d'interprétation, là encore, les possibilités ne manquent pas. On pense notamment à l'actrice russe Aliona Mikhaïlova, qui fait des débuts impressionnants dans La Femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov. Mais aussi à l'Iranienne Taraneh Allidousti dans Leila's Brothers, à l'Américaine Margaret Qualley dans Stars at Noon de Claire Denis ou à la Française Annabelle Lengronne dans Un petit frère de Léonor Seraille.

Chez les acteurs, deux jeunes garçons ont épaté: Igor van Dessel dans Close et Banks Repeta dans Armageddon Time. Tout comme leurs aînés, le Suédois Fares Fares dans Boy From Heaven, excellent thriller politico-religieux de Tarik Saleh au coeur de l'université d'al-Azhar, et l'Italien Pierfrancesco Favino dans Nostalgia de Mario Martone.