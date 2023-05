Un contrat record à 20 millions de dollars et l’ouverture du Festival de Cannes : le retour en grâce de Johnny Depp

Mais ce mardi, ce sera au tour de Maïwenn d’affronter les critiques. Beaucoup lui reprochent d’avoir choisi Johnny Depp pour incarner Louis XV dans le film qui fait l’ouverture sur la Croisette, Jeanne du Barry. Même s’il a gagné son procès américain contre Amber Heard (après en avoir perdu un au Royaume-Uni), de nombreuses voix se sont élevées contre le déroulement du tapis rouge pour une star par ailleurs toujours snobée par Hollywood.

Et ce ne sont pas les révélations de Variety qui vont calmer le jeu. La “Bible d’Hollywood” affirme en effet que Dior aurait proposé un contrat record de 20 millions de dollars pour trois ans afin d’assurer la promotion de ses parfums. À titre de comparaison, Robert Pattison toucherait 12 millions pour Dior Homme, Brad Pitt 7 millions pour Chanel N°5 et Chris Pine 4 millions chez Armani, alors que le contrat “standard” se situerait entre 2 et 4 millions de dollars pour une star hollywoodienne, toujours d’après Variety.

Ce retour en grâce de Johnny Depp devrait ravir les fans de Pirates des Caraïbes, qui peuvent de nouveau rêver d’un retour de Jack Sparrow, mais reste en travers de la gorge de nombreux internautes, outrés de la mise en avant d’un acteur qui incarne à leurs yeux la violence conjugale.

La conférence de presse cannoise de Jeanne du Barry s’annonce donc très animée. Et cela, même si Johnny Depp s’est montré dithyrambique sur le film dans une interview accordée au JDD : “Qui ne serait pas flatté de se voir proposer de jouer un roi de France, qui plus est quand on est américain comme moi ? J’ai tout de suite été intrigué et je me suis renseigné sur la personne qui avait eu cette idée et écrit ce beau scénario très documenté. Après avoir appris que c’était Maïwenn, et en me familiarisant mieux avec son travail passé, j’ai vu à quel point elle était engagée et passionnée depuis des années par son projet. Nos premières rencontres ont confirmé mes impressions. C’est toujours agréable de collaborer avec quelqu’un qui a une telle vision.”

On attend avec impatience de découvrir la réaction de la Croisette après la projection.