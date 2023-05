La mère de Chiara Mastroianni a ouvert son discours sur un poème de Lessia Oukraïnka en hommage aux Ukrainiens.

”Je n’ai plus ni bonheur ni liberté. Une seule espérance m’est restée : revenir un jour dans ma belle Ukraine, revoir une fois ma terre lointaine, contempler encore le Dniepr si bleu — y vivre ou mourir importe bien peu —, revoir une fois les tertres, les plaines, et brûler au feu des pensées anciennes… Je n’ai plus ni bonheur ni liberté, une seule espérance m’est restée.”

Au moment de rendre le micron, sous le feu des applaudissements, Catherine Deneuve est alors interrompue par sa fille, maîtresse de cérémonie: “Michael et Catherine, je crois que vous avez quelque chose à nous dire”, dit-elle en riant.

L’actrice, qui a pris conscience de son erreur, reprendra alors le micro : “C’est vrai, on croyait que l’essentiel avait été dit, mais non, pardon”. Face à la foule, elle prononce enfin la traditionnelle phrase d’ouverture: “Je déclare ouvert le 76e Festival de Cannes”. Une phrase que Michael Douglas répètera en anglais.