Bracelets et montres de marque en guise d’invitation : "Les fêtes nocturnes du Festival de Cannes sont une priorité"

Avouons-le : ce type d’heureux hasard est improbable pour le commun des envoyés spéciaux. Outre les impératifs professionnels, Cannes impose une implacable hiérarchie, avec son aristocratie et sa plèbe. Elle suit un peu celle des accréditations, avec leur code couleur : au plus bas l’échelle, la bleue ; au sommet, la blanche. Et au-dessus de celle-ci, la martingale suprême de la blanche à pastille, ultime sésame coupe-file.

Pour accéder à l’Olympe des plus chics soirées de gala cannoise, il y a davantage d'obstacle à franchir que pour monter les vingt-quatre marches du Palais des Festivals. Tout au bas de l'échelle, on trouve le plus accessible Petit Majestic, bar nocturne qui sert à même le trottoir, point de ralliement des refoulés des soirées VIP et fanal des papillons de nuit assoifés. Les infos, rumeurs et derniers buzz s'y échangent entre deux verres.

L’an dernier, Baz Luhrmann a rallumé les lampions de la Croisette après deux années de pandémie, avec son biopic Elvis. Le réalisateur est un coutumier des fiestas qui rappellent un peu l’âge d’or hollywoodien. Le barnum de la soirée de Moulin Rouge, en 2001, avec ses acrobates et son ballet French can-can sous chapiteau, est inscrit dans les annales du Festival. Même ceux qui n'y étaient pas s'en souviennent.

”Les fêtes nocturnes du Festival sont une priorité […] depuis les débuts [du Festival]” écrit le journaliste Xavier Monnier dans Cannes Confidentiel (Robert Laffont, 2021), son enquête sur les coulisses de la manifestation. Lors de sa mise en œuvre, après la Seconde Guerre mondiale, le Festival de Cannes devait concurrencer la plus ancienne Mostra de Venise, crée en 1932.

L'inflation de l'offre des nocturnales a suivi l'air du temps. "Il y a des fêtes partout. Les invitations arrivent en nombre sur mon téléphone" écrit le grand patron du Festival, Thierry Frémaux, dans Sélection officielle (Grasset, 2017), son carnet de route de l'édition 2016. Depuis, les influenceurs ont rejoint les DJ comme têtes d'affiche de soirées qui n'ont plus rien à voir avec le cinéma, seulement avec les m'as-tu-vus (sur Insta ou Tik-Tok, désormais).

Le DJ Starbreeze à l'oeuvre durant l'édition 2016 du Festival de Cannes. ©imago/Mandoga Media

Bling-bling et réalisme

Les soirées cannoises mêlent bling-bling et réalisme économique. Ce networking en tenue de soirée vise “à capter l’attention autour du film pour le vendre” explique à Xavier Monnier l’ancien associé de Luc Besson, Pierre-Ange Le Pogam. “Ne pas faire la fête reviendrait à dire que tu ne crois pas au film.” Le service minimum pour un film d’auteur modeste sera assuré sur une des plages privées de la Croisette liées à telle section ou tel partenaire du Festival (plage de la Quinzaine, espace Nespresso…).

Une production nantie peut aussi opter pour une soirée privée dans une villa sur les hauteurs de Cannes. Les sociétés de distribution qui alignent plusieurs films en louent généralement de vastes, pour héberger quinze jours durant leur équipe. Elles y organisent "diner-cocktail-party" qu'honore parfois de sa présence Thierry Frémaux, au terme de ses marathons quotidiens. Les voisins se plaignent parfois à la police de la musique trop bruyante.

Sur les plages, le Carlton Beach Club aligne un bar vintage, rappelant le décor d’un yacht. Le mythique hôtel Carlton, inauguré en 1913, a rouvert le 13 mars dernier après cinq ans de rénovation. Son centième anniversaire devrait être célébré par les habitués. Son Lounge Club a connu son lot de cocktails et de soirées avec les hôtes du Festival hébergés dans ce palace "que Scott Fitzgerald aimait tant" comme le note Thierry Frémaux.

Les yachts accueillent des soirées privées, plus confidentielles. Ils se louent au-delà des cent mille euros la semaine. Même la chaîne Arte a le sien – cocktails inclus. Cannes conserve ses soirées caritatives, comme la traditionnelle soirée AmfAR : on y paie (cher) sa place, pour être vu et prouver que le soutien la lutte contre le sida. Pour rehausser le panel, les sponsors invitent les people de leur choix. Cette année, la maîtresse de cérémonie est la chanteuse et actrice américaine Queen Latifah.

Une fiesta à 1,2 million d’euros

Au plus fort “des années Canal”, dans les années 1980-1990, ze place to be était le Jane’s bar, sous l’hôtel Gray d’Albion. Les productions à grand spectacle, généralement sélectionnées hors compétition pour une ouverture de prestige du Festival, investissent un dôme, non loin du Palais du Festival, en bordure du vieux port de Cannes. Décors du film, personnel en costumes appropriés, prolongeaient l’illusion du spectacle.

Les VIP et privilégiés y ont vu quelques délires : défilé de Jean-Paul Gaultier et concert de Neneh Cherry pour la soirée de lancement du Cinquième Élément de Luc Besson, film d’ouverture du 50e Festival de Cannes en 1997. L’exemplaire d’une série limitée d’une montre Swatch y tenait lieu de carton d’invitation. Coût de la fiesta : 1,2 million d’euros.

Dix ans plus tard, le bal de gala de Marie-Antoinette de Sofia Coppola, avec serveur en livrée XVIIIe siècle, offrait en guise de sésame un bracelet Van Cleef&Arpels. Point d’orgue avant la pandémie, en 2019, le biopic Rocketman consacré à Elton John, a été suivi d’un concert du chanteur sur la plage du Carlton. Les marches du Palais ont régulièrement accueilli des showcases du genre : on se souvient de celui de U2 en 2017 - 3 titres, 9 minutes – pour une 60e édition anniversaire passablement arrosée : de mémoire de festivalier, ce fut une des plus pluvieuses.

Une autre musique résonne désormais à Cannes d’un bout à l’autre de la Croisette. “C’est moins délire qu’avant” nous confie une attachée de presse, qui arpente la célèbre promenade depuis vingt ans. “Les studios mettent l’argent ailleurs”, par exemple en invitant des influenceurs. Leur audience de followers est internationale et ils sont moins pointilleux que la presse traditionnelle.

L’apparat subsiste toujours, mais les crises des deux dernières décennies ont tamisé l’éclat des lampions. Un rapport interne de l’Association Française du Festival International du Film, organisateur officiel du Festival, l’a relevé deux ans avant la pandémie : “Si on ne favorise pas le retour de la fête cannoise, elle ne reviendra pas.”

Entre suite du Covid et guerre en Ukraine, qui a tenu à distance les milliardaires russes, friands du spectacle cannois, l’édition 2022 est loin d’avoir rallumé tous les feux. “La Croisette est moins décorée” poursuit notre attachée de presse. De surcroît il incombe désormais aux hôtes des fêtards d’éteindre les feux à deux heures du matin, par décret municipal. Le Cap d’Antibes et le prestigieux hôtel Eden Roc, à une dizaine de kilomètres, sont une base arrière pour les noctambules invétérés.

Victoria Silvstedt, lors d'une soirée à l'hôtel Eden Roc au Cap d'Antibes en marge du 72e Festival International du Film de Cannes, le 21 mai 2019. ©Bruno Bebert / Bestimage

La prêtresse des nuits cannoises

Publiquement, les professionnels font profil un brin plus bas. Mais Cannes conserve ses ressources d’alcôve. La nouvelle égérie et grand prêtresse en est Albane Cléret. Son espace VIP, La Terrasse by Albane, a fêté l’an dernier ses vingt ans “de déjeuners, de dîners et de soirées de haute volée”.

Le grand patron de Cannes, Thierry Frémaux himself, l’a adoubée dans son livre Sélection Officielle : “La fête du film, chez Albane, est l’une des plus courues” écrit-il à propos de Juste la fin du monde de Xavier Dolan. “Je ne voulais pas m’attarder, c’est raté : il est 3 heures du matin.”

Albane incarne les nouvelles nuits blanches cannoises, rattrapées par la real politik économique : des agences d’événements s’associent à des sponsors de luxe pour financer des soirées offertes clés en main aux VIP du cinéma. “Les partenaires amortissent les frais” confie la femme d’affaires picarde dans Cannes Confidentiel. “En échange, on leur donne de la visibilité.”

Les stars y trouvent une relative confidentialité, hors les petites photos immortalisées pour les réseaux sociaux des marques et des influenceurs, nouveaux courtisans du ban et de l’arrière-ban du Septième Art. Selon la rumeur, une liste de 300 personnalités du cinéma y a accès libre. Pour les autres, il reste le Petit Majestic.