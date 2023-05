Festival de Cannes : Pourquoi "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese n’est pas en compétition ?

Outre Jeanne du Barry, qui a ouvert le festival, avec Johnny Depp et Elemental le nouveau film d’animation de Pixar, en clôture ou Indiana Jones et le cadran du destin, les cinéphiles attendent avec impatience Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Le film marque la rencontre de Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, les deux acteurs fétiches du réalisateur de Taxi Driver, Palme d’or du festival de Cannes 1976. Killers est le premier film de Martin Scorsese en sélection officielle à Cannes depuis After Hours en 1986.

Robert De Niro et Leonardo DiCaprio dans "Killers of the Flower Moon". ©Apple TV+

Cette projection hors compétition interroge : le directeur du festival, Thierry Fremaux a précisé qu'il invitait sa production, à savoir Apple et Paramount, à changer d'avis, étant donné que Killer of the Flower Moon est destiné à être diffusé au cinéma, et non directement en streaming sur Apple TV+



Il n’est pas exceptionnel qu’un réalisateur refuse la compétition. Woody Allen est l’exemple par excellence : depuis Manhattan, en 1979, il a présenté une douzaine de films à Cannes hors compétition. Il a expliqué ce choix en 2016 : ”Qu’un groupe quelconque juge d’autres personnes est quelque chose que l’on ne devrait jamais faire… Je n’y crois pas et je ne veux pas y participer.”

Jacques Audiard, dont le film Dheepan a remporté la Palme en 2015, a déclaré en 2018 qu’il refuserait dorénavant les places en compétition.

Les motivations d’Apple sont plus prosaïques, selon The Hollywood Reporter. Les producteurs de Martin Scorsese auraient fondé leur décision sur le fait que les deux films américains présentés hors compétition l’an dernier, Top Gun : Maverick et Elvis, ont suscité un énorme engouement au festival, avant de faire un carton au box-office et de poursuivre un parcours sans faute avec des nominations aux Oscars pour le meilleur film.