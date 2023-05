Sean Penn dans l’enfer new-yorkais, en Compétition à Cannes

Pour son troisième long métrage après Johnny Mad Dog en 2008 et Une prière avant l’aube en 2017 (tous deux sélectionnés à Cannes, à Un Certain Regard et en séance de minuit), le cinéaste français signe l’adaptation du roman 911 de Shannon Burke. Soit une série B américaine ultra-sombre, qui s’aventure sur les terres de Taxi Driver et plus encore d’À tombeau ouvert du tandem Martin Scorsese-Paul Schrader, dont on découvrira le nouveau film ce samedi : Killers of the Flower Moon. Une référence encombrante pour le moins encombrante pour le cinéaste français.

"Black Flies" de Jean-Stéphane Sauvaire, avec Sean Penn et Tye Sheridan. ©The Searchers

L’enfer pour les nuls

Black Flies nous plonge d’emblée dans l’enfer quotidien de deux ambulanciers des services d’urgence de New York chargés d’intervenir sur les lieux d’une fusillade. Face à un dealer grièvement blessé par balles, le jeune Ollie Cross (Tye Sheridan), débutant, est totalement dépassé par le stress. Le vétéran Gene Rutkovsky (Sean Penn) est heureusement là pour le secoue. Mais ils ne pourront rien faire pour sauver l’homme…

Rapidement, Rut devient le mentor du jeune homme, qui prépare un concours d’entrée pour reprendre ses études de médecine. Auprès de lui, le jeune apprend le métier, mais il change aussi son regard sur l’existence. Alors qu’il avait choisi ce boulot pour sauver des vies, face aux horreurs et à la détresse humaine qu’il côtoie au quotidien, Ollie est de plus en plus attiré par la mort…

US actor Sean Penn (R) leaves after attending a photocall for the film "Black Flies" at the 76th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 19, 2023. (Photo by Valery HACHE / AFP)

Aucune lumière

Voilà sans doute déjà le film le plus poseur de la Compétition cannoise. Un film où tout est surjoué : de l’image des héros américains se sacrifiant pour le bien commun (avec une référence obligée au 11 septembre), à l’esthétique, en passant le jeu de Sean Penn… Sans compter une réalisation hystérique, un montage elliptique et musique assourdissante. Le tout pour construire une vision de l’Enfer moderne, en le surlignant bien par le dialogue et les références esthétiques (à coups de bonnes grosses lumières rouges) auquel cas on n’aurait pas compris…

Au milieu de cette crasse, de cette noirceur, aucune lumière apparente. Jean-Stéphane Sauvaire signe une exploration de la noirceur de l’âme humaine tellement appuyée qu’elle en devient étouffante. Ça fait du bien quand ça s’arrête et qu’on peut quitter la salle pour reprendre un peu d’air…

Black Flies Drame De Jean-Stéphane Sauvaire Scénario Ryan King et Ben Mac Brown (d’après le roman 911 de Shannon Burke) Photographie David Ungaro Musique Nicolas Becker et Quentin Sirjacq Montage Saar Klein Avec Sean Penn, Tye Sheridan, Michael Pitt, Katherine Waterson… Durée 2h