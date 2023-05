À Cannes, Scorsese rend hommage aux Indiens Osage

Dans cette production de prestige à 200 millions de dollars pour Apple (dont le logo a recueilli quelques sifflets lors de la projection de presse, même si le film fera un tour en salles, avant sa mise en ligne sur AppleTV + en fin d’année), Martin Scorsese adapte le roman La Note américaine, publié par David Grann en 2018. Lequel revenait sur la série de meurtres d’Indiens Osage en Oklahoma, dans les années 1920.

Un plan machiavélique

De retour des champs de bataille de la Première Guerre mondiale, Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) rejoint son frère chez son oncle, Bill Hale (Robert De Niro), dont le riche ranch est installé à Fairfax, dans le comté d’Osage, Oklahoma. Surnommé le “King”, celui-ci lui fournit un boulot de chauffeur au jeune homme et l’encourage à séduire Molly (Lily Gladstone), membre d’une famille amérindienne propriétaire de “terres 100 % sang pur”…

Après avoir été plusieurs fois déplacée, la Nation Osage s’est installée dans une réserve dans l’Oklahoma. Mais ce que ne savait pas encore le gouvernement américain au moment de leur concéder ces terres incultes, c’est que le sous-sol était rempli de pétrole. Devenus riches, très riches, les Osages, qui abandonnent rapidement leur mode de vie traditionnel pour s’engouffrer dans la modernité occidentale. De quoi attirer bien des convoitises…

S’il se prétend leur ami (et parle leur langue), Bill Hale est bien décidé à se servir de son neveu pour mettre la main sur une partie du magot. Se présentant comme un fainéant aimant le whisky et les femmes, ce dernier est bien heureux de s’installer dans cette vie facile. Sans se rendre compte du plan machiavélique dans lequel il se retourne impliqué, plus par bêtise que par calcul…

"Killers of the Flower Moon", le dernier film de Martin Scorsese produit pour AppleTV, était présenté en mai 2023 au Festival de Cannes. Avec Lenonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone. ©AppleTV

Un divertissement, plutôt qu’un drame

L’histoire de Killers of the Flower Moon paraît totalement improbable, même si elle est basée sur une série de meurtres bien réels, sur lesquels le fraîchement créé FBI a fini par enquêter, sous la pression (et avec l’aide financière) des Indiens Osage. Lesquels ne pouvaient évidemment pas compter sur la police locale pour se pencher sur ces morts à répétition immédiatement classées sans suite. “Tu as plus de chance d’être condamné pour avoir battu un chien que pour avoir tué un Indien… ”, lâche ainsi l’un des personnages…

Si l’histoire est tragique, témoignant de la façon dont les États-Unis ont prolongé en quelque sorte le génocide des Amérindiens, Killers of the Flower Moon se place résolument du côté du grand divertissement hollywoodien, optant pour une tonalité quasi comique pour décrire ces personnages bas de plafond, prêts à tout pour l’argent, sans considération aucune pour le sort de ces Amérindiens et de ces Amérindiennes, qu’ils étaient pourtant prêts à épouser par avidité… À l’image du personnage totalement stupide de Leonardo DiCaprio (assez terne dans ce rôle sans guère d’enjeux), jouet d’un être machiavélique. Un rôle en or pour De Nio qui, à 79 ans, retrouve visiblement du plaisir à jouer. Mais autant de “performances” et de bons mots font presque passer au second plan la tragédie des Osages.

À 80 ans, Martin Scorsese n’est plus le réalisateur de Taxi Driver… S’il se montre plus inspiré que pour son film précédent, The Irishman pour Netflix en 2019, il signe un film d’un classicisme à toute épreuve (malgré quelques chouettes idées), bien loin de la vigueur et de l’inventivité de son cinéma passé… En témoigne la longueur de Killers of the Flower Moon, qui aurait mérité un sacré coup de rabot mais qui, produit pour une plateforme, peut s’étirer sur près de 3h30 (qu’on sent bien passer…)..

À Cannes, le vieux maître a néanmoins pu compter sur une salle acquise à sa cause, qui a applaudi chaleureusement son caméo final.

Killers of the Flower Moon Comédie dramatique De Martin Scorsese Scénario Martin Scorsese et Éric Roth (d’après le roman de David Grann) Photographie Rodrigo Prieto Musique Robbie Robertson Montage Thelma Schoonmaker Avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser… Durée 3h26