Avec “The Zone of Interest”, Jonathan Glazer offre un premier film choc à Cannes

En 2013, on avait découvert le cinéaste Britannique à la Mostra de Venise avec l’envoûtant mais insaisissable Under the Skin, film de science-fiction expérimental avec Scarlett Johansson. On le retrouve une décennie plus tard avec un film tout aussi exigeant formellement, mais nettement plus frontal sur le fond.

"The Zone of Interest" de Jonathan Glazer, présenté en Compétition du 76e Festival de Cannes. ©D.R.

Le paradis en Enfer

The Zone of Interest s’ouvre par un sas. Écrit en blanc, le titre scintille longuement, avant d’effacer progressivement pour laisser un écran noir. Pendant de longues secondes, la salle est plongée dans une ambiance de bruits sourds et de chuchotements. On bascule ensuite sur une scène idyllique : une partie de campagne au bord d’un lac. Deux berlines noires ramènent cette famille allemande modèle chez elle, dans une petite villa avec un magnifique jardin fleuri…

Ce matin, c’est l’anniversaire du père, que l’on découvre habillé en uniforme nazi. Quand la caméra recule, on se rend compte que la maison est accolée à un camp de concentration. Bienvenue chez Rudolf Höss (Christian Friedl), commandant des camps d’Auschwitz, et sa femme Hedwig (Sandra Hüller), qui ont bâti un paradis pour leurs enfants aux portes de l’enfer.

Adaptant La Zone d’intérêt, roman publié en 2014 par le Britannique Martin Amis, Jonathan Glazer construit son film comme une succession de saynètes quotidiennes d’une famille ordinaire : discussions entre épouses à la cuisine, séances de jardinage, jeux d’enfants, complicité de couple, tour de la propriété fait Hedwig à sa mère… Il ne se passe a priori rien d’extraordinaire. Sauf que tout se fait à l’ombre du pire camp d’extermination de l’Histoire…

Si l’on ne voit jamais l’intérieur du camp – on reste dans cette petite maisonnette proprette -, Jonathan Glazer joue à fond du hors-champ. Le sort des Juifs est ainsi évoqué au détour d’une conversation, à travers ce manteau de fourrure que reçoit l’épouse, par la fumée qu’on voit au loin… Et, surtout, par un grondement constant, que l’on imagine être celui des fours crématoires.

(From 2ndL) German actress Sandra Huller, British director Jonathan Glazer, German actor Christian Friedel and Polish producer Ewa Puszczynska arrive for the screening of the film "The Zone Of Interest" during the 76th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 19, 2023. (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Une expérience malaisante

Jonathan Glazer a particulièrement travaillé avec soin la bande-son de son film, qui repose sur un bruit de fond permanent, fait d’aboiements de chien, de hurlements, de coups de feu… Un bruit lointain auquel, comme cette famille, on finit par s’habituer, pour ne plus le remarquer…

Pour instiller le malaise chez le spectateur, pour accentuer le contraste entre la banalité de ce que l’on voit à l’image et l’horreur qu’elle cache, le Britannique mise aussi sur son approche plus expérimentale, jouant beaucoup sur les sons donc, mais aussi sur l’image, parfois distordue quand le père lit à ses enfants Hänsel et Gretel… L’effet est saisissant et contribue à tirer le film du côté d’une forme d’abstraction, de fable.

Si le personnage de Rudolph Höss est bien réel – l’acteur Christian Friedl en reprend même la coupe de cheveux caractéristique –, The Zone of Interest n’est pas un film historique. Par sa direction artistique, jouant notamment d’une forme d’anachronisme dans les décors – cette petite maison proprette ne dépareillerait pas dans les années 1950 ou 60, un peu n’importe où en Europe -, Glazer confère à son récit une universalité très dérangeante.

British director Jonathan Glazer arrives for the screening of the film "The Zone Of Interest" during the 76th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 19, 2023. (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Une famille en Sécession

Car The Zone of Interest n’est pas un film sur le passé, mais bien sur le présent. Dans cette famille sourde et aveugle au sort de ses semblables, on peut évidemment voir notre propre indifférence face à la misère du monde, notre propre égoïsme et individualisme, mais aussi le séparatisme dont font preuve des plus riches, déjà entrés en sécession avec le reste de l’humanité au nom de ses intérêts. Ce que Jonathan Glazer souligne en nous présentant Rodolphe Höss comme un patron, usant du même langage managérial et de l’efficacité productiviste pour penser à comment tuer plus de Juifs dans le temps imparti par Hitler… Glaçant !

The Zone of Interest Drame Scénario et réalisation Jonathan Glazer (d’après le roman de Martin Amis) Photographie Łukasz Żal Musique Micachu Montage Paul Watts Avec Sandra Hüller, Christian Friedl, Stephanie Petrowitz… Durée 1h45