”Le Syndrome des amours passées” : le nouveau film du duo Sirot-Balboni présenté à Cannes

Le premier moment de stupeur passé, Sandra (Lucie Debaye) et Rémy (Lazare Gousseau) ont soigneusement tout planifié et organisé, persuadés que leur détermination viendrait à bout de leur blocage et de leurs difficultés. Mais au fil des rencontres et des rendez-vous volés, leur lien ne va-t-il pas s’abîmer et s’étioler ?

Le polyamour, la jalousie, les applis de rencontre, les doutes et les anciens amants, le stress de l’âge et du temps qui passe, la peur d’être trompé et quitté : le film aborde toutes ces thématiques avec humour, tact et douceur, proposant à chacun de se projeter comme en miroir de ce couple attachant mais malmené. Utilisant une mise en scène à la fois minimaliste et ingénieuse pour mieux traduire les gênes, les questionnements et les explorations en tous genres.

Amours, enfant et (in) fidélité

On reconnaît la patte – l’inventivité, la folie douce et la fantaisie – du duo de réalisateurs belges déjà à l’origine d’Une vie démente : Ann Sirot et Raphaël Balboni. À travers ce récit, ils explorent un défi nouveau pour un couple : celui de l’enfantement, mais aussi de l’attachement et de la durée.

Comment résister aux tentations, comment poser ses limites, comment exprimer ses peurs, comment rester unis dans la tourmente ? Le film explore toutes ces questions à travers le cheminement de deux êtres attachants auxquels le public peut facilement s’identifier.

Sandra et Rémy sont tous les deux tellement touchants et leurs dialogues tellement justes… Grâce à un sens extrêmement maîtrisé de la mise en scène, une épatante recherche visuelle et une impressionnante économie de moyens, Ann Sirot et Raphaël Balboni donnent corps à bien des chimères et des fantasmes contemporains. À travers Le Syndrome des amours passées**, les deux cinéastes parlent très bien de la fragilité du couple et des peurs qui, souvent, nous habitent dans nos relations à l’autre.