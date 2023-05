Festival de Cannes: une altercation éclate entre le délégué général du Festival et un policier (VIDEO)

"Donnez-moi votre nom !", "Je vais porter plainte", "Vous m'avez frappé, c'est filmé, ça va aller très loin !", peut-on entendre prononcé de la bouche de Thierry Frémaux. Ce à quoi le policier répond: "Je vous ai demandé de vous arrêter, il faut s'arrêter, Monsieur, c'est tout!"

Mais que s'est-il passé? Le délégué général du Festival aurait, au point de départ, refuser l'injonction de l'agent qui lui demandait d'arrêter de rouler à vélo sur le trottoir.

Sur Twitter, Eric Morillot, qui a filmé une partie de la scène, commente: "Vous rouliez à bicyclette sur le trottoir. Un policier vous a demandé deux fois de vous arrêter. Quand il vous rattrape devant le Carlton vous l'accusez de vous avoir agressé. Je vous le redis ici, Thierry Frémaux, vous aviez tort et vous n'êtes pas au-dessus des lois ! Nous sommes plusieurs témoins de ce qu'il s'est passé. Ce policier municipal a tout notre soutien."

"Un non-sujet"

A noter que du côté de la mairie de Cannes, on a réagi auprès de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et on évoque un "non-sujet, un coup de pression comme il en arrive dix fois par jour à Cannes pendant le Festival [...] C’est tout, ils se sont serré la main ensuite."

Même son de cloche du côté de l'organisation du Festival, où on déplore le tapage médiatique généré par la vidéo. "La vidéo tronquée de l’épisode circulant sur les réseaux sociaux n’en est absolument pas le reflet exact. Dans les minutes qui ont suivi, une explication franche et cordiale a eu lieu, mettant ainsi fin à l’échange. Le chapitre est clos."