Jude Law en roi-ogre face à Alicia Vikander, en Compétition à Cannes

Après le modeste Marin des Montagnes, autofiction sélectionnée hors Compétition en 2021, le cinéaste brésilien était de retour sur la Croisette avec un projet nettement plus ambitieux, un film historique britannique retraçant la vie de Catherine Parr, l’épouse d’Henri VIII Tudor. Ou plutôt la sixième (et dernière) épouse d’un roi qui n’hésita pas à répudier sa première femme, Catherine d’Aragon – ce qu’il contribua au schisme anglican –, et à en faire exécuter deux autres…

Dans « Firebrand » de Karim Aïnou, Alicia Vikander campe Catherine Parr, tentant de sauver sa peau face à la colère du roi Henri VIII. ©D.R.

L’Histoire au féminin

“L’Histoire ne nous apprend pas grand-chose. Elle n’est faite que de guerres et d’hommes. Sur le reste, tout est question d’interprétation, plus ou moins fantaisiste.” Aïnouz place d’emblée son évocation du règne de Catherine Parr du côté du récit métaphorique. Ce que soulignent à nouveau les premiers mots de la voix off : “Il était une reine… ” Adapté du roman d’Elizabeth Freemantle Le Jeu de la Reine (publiée en 2012), Firebrand ne cherche en effet pas à reconstituer une hypothétique vérité historique, mais bien à proposer une interprétation contemporaine du destin de son héroïne.

Le film s’ouvre en 1544. Alors qu’Henri VIII (Jude Law) mène la guerre en France et que la peste ravage le Royaume, sa jeune épouse Catherine Parr (Alicia Vikander), qui aime les enfants du roi comme les siens, est régente du Royaume. Sûre d’elle et de sa foi nouvelle dans les idées de la Réforme, elle apporte secrètement son soutien à Anne Askew, une aristocrate qui prêchait la traduction de la Bible en langue vernaculaire, tout en appelant à une forme de révolution. Quand le roi rentre de sa campagne française, affaibli par un grave abcès à la jambe, la position de la reine est de plus en plus menacée. Avec le soutien de ses alliés, Edward (Eddie Marsan) et Thomas Seymour (Sam Riley), frères de Jane Seymour, la troisième épouse d’Henri VIII, la jeune femme va tout faire pour ne pas subir le même sort que ces prédécesseuses…

(From L) British actress Junia Rees, a guest, British actor Gabrielle Tana, Brazilian director Karim Ainouz, Swedish actress Alicia Vikander and British actor Jude Law arrive for the screening of the film "Firebrand" during the 76th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 21, 2023. (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Thriller angoissant

Firebrand offre un grand rôle à Alicia Vikander, assez discrète depuis son interprétation de Lara Croft dans Tomb Raider en 2018, un blockbuster qui a finalement ralenti une carrière alors en pleine expansion depuis Ex machina d’Alex Garland en 2015. Même si on la reverra prochainement à Hollywood, toujours aux côtés de Jude Law, dans Origin of Species de Rob Howard. Pour Aïnouz, l’actrice suédoise campe une reine résolument moderne, ouverte aux idéaux de progrès social, mais surtout une femme menacée, se battant pour sauver sa peau contre un roi tyrannique et cruel. Dans le rôle de ce Barbe-Bleue répugnant et purulent, Jude Law, quasi méconnaissable, s’en donne à cœur joie dans l’horreur.

Le cinéaste brésilien surjoue constamment la démesure, sans oser aller jusqu’à l’anachronisme (au contraire de Yorgos Lanthimos dans le nettement plus inspiré La Favorite par exemple). Avec comme référence visuelle la peinture de la Renaissance (notamment le célèbre portrait d’Henri VIII par Hans Holbein le Jeune), Firebrand se cantonne à un thriller angoissant plutôt efficace qui interroge, par le biais de l’Histoire, la question du patriarcat. Notamment en mettant en scène forme de sororité entre Catherine Parr et sa belle-fille Elizabeth, future grande reine dont la mère, Anne Boleyn, fut exécutée sur ordre du roi-ogre…

Firebrand/Le Jeu de la Reine Thriller historique De Karim Aïnouz Scénario Jessica et Henrietta Ashworth et Rosanne Flynn Photographie Hélène Louvart Musique Dickon Hinchliff Montage Heike Parplies Avec Alicia Vikander, Jude Law, Sam Riley, Eddie Marsan… Durée 2h