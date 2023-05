Le Festival de Cannes fait la part belle aux réalisations africaines

À cela s’ajoutent quatre films, balayant l’Afrique du Maroc au Soudan en passant par la RDC, présentés dans la section Un certain regard.

Objectif Palme

C’est son premier fait d’armes et non des moindres. Formée sur les bancs de montage de la Femis (2015), Ramata-Toulay Sy est parvenue, à 36 ans, à imposer sa voix au sein d’un concert largement dominé par les habitués de la Croisette : Kaurismaki, Moretti, Scorsese, Wenders… Parvenir à se glisser en compétition officielle avec un premier film aux côtés des poids lourds du cinéma mondial tient de l’exploit. Un pari pourtant déjà réussi en 2019 par un autre afro-descendant : Ladj Ly, originaire du Mali, avec son film Les Misérables.

Imaginé avant même la réalisation de son premier court métrage Astel, le film Banel et Adama a mis longtemps à pouvoir être produit. Le succès d’Astel – Prix SACD de la meilleure première œuvre de fiction et Prix spécial du jury au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand en 2022 – a permis à la jeune cinéaste de se faire connaître et d’imposer son regard.

Déjà réalisatrice de L’Homme qui a vendu sa peau présenté en compétition à la Mostra, la Tunisienne Kaouther Ben Hania n’est pas inconnue du grand public. En 2017, son deuxième long métrage La Belle et la meute avait déjà été présenté à Cannes dans la section Un certain regard. Son nouveau documentaire Les Filles d’Olfa s’inscrit aux frontières de la fiction.

Le regard de quatre réalisateurs africains

Quatre films nés en Afrique vont également tenter de s’imposer dans la section Un certain regard.

À commencer par le film Augure*, premier long métrage du réalisateur belgo-congolais Baloji, artiste éclectique qui s’est d’abord fait remarquer sur la scène musicale, mais dont les clips et court métrage témoignaient déjà d’une créativité impressionnante et à toute épreuve.

Déjà réalisateur de deux courts métrages – Drari (2010) et L’Homme au chien (2014) – le Marocain Kamal Lazraq signe aussi sa première présence à Cannes avec son documentaire Les Meutes*.

Originaire de Rabat, sa compatriote Asmae El Moudir, déjà réalisatrice de La Carte postale (2020) et de quelques documentaires, présente La Mère de tous les mensonges.

Enfin, le Soudanais Mohamed Kordofani proposera son premier film Goodbye Julia*. Autant de films qui explorent des formes de cinéma étonnantes et rares “parfois à la lisière de l’expérimentation” et qui témoignent “des liens historiques parfois complexes et douloureux entre l’Europe et le continent africain”, a souligné le délégué général Thierry Frémaux.

Un bal ouvert par les séries

Avec Abderrahmane Sissako (Timbuktu), Mahamat Saleh-Haroun (Lingui) ou Mati Diop (Atlantique), entre autres, les sélections de pellicules venues d’Afrique n’ont pas manqué au fil des ans à Cannes, Venise ou Berlin. Mais, pour la première fois, cette année, chaque mois a apporté sa bonne nouvelle africaine, tant dans le domaine des séries que de celui du cinéma.

Ces sept sélections parachèvent en effet un printemps exceptionnel sur le plan des productions venues d’Afrique, avec des sélections inédites dans les deux grands festivals internationaux de séries : Séries Mania, en mars et CanneSeries, en avril.

"Mambar Pierrette", le nouveau film de Rosine Mbakam, présenté à la Quinzaine des cinéastes à Cannes.

Carrosse d’or pour Souleymane Cissé

Avec Black Santiago Club (Bénin-Sénégal), sur la tradition musicale du Bénin et Spinners sur un sport extrême très populaire en Afrique du Sud, deux séries présentées en mars et en avril dernier, la jeune génération des créateurs prouve qu’elle compte bien faire voyager son imaginaire sur les écrans du monde entier. Si l’on ajoute à cela cette septuple sélection dans le cadre du 76e Festival de Cannes, la saison est à coup sûr exceptionnelle. D’autant que la Quinzaine des cinéastes, autre prestigieuse section parallèle, a rendu hommage cette année au réalisateur malien Souleymane Cissé (Yeelen, Finyé, Waati) en lui décernant son prestigieux Carrosse d’or, le mercredi 17 mai. Et elle a accueilli ce dimanche Mambar Pierrette, le nouveau film de Rosine Mbakam, réalisé au Cameroun et coproduit par la Belgique. Ouverte le mardi 16 mai, la 76e édition livrera son palmarès le 27 mai prochain.

Nb : Les 4 films marqués d’une étoile* sont également en lice pour la Caméra d’Or, trophée qui récompense la meilleure première œuvre présentée à Cannes, toutes sections confondues.