À Cannes, Kaurismäki enchante avec une nouvelle comédie humaniste

Depuis, le style Kaurismäki n’a pas changé d’un pouce, sans prendre de rides pour autant. Car son cinéma a toujours baigné dans une atmosphère intemporelle. Les Feuilles mortes n’échappe pas à la règle, avec ces ambiances de bistrots décatis et leurs juke-boxes diffusant de vieux tubes finlandais, remplis de femmes et d’hommes tristes devant leurs chopes de bière… Mais les films de Kaurismäki ne sont jamais hors sol pour autant. Si, dans De l’autre côté de l’espoir, il était question des migrants, la radio ne fait ici que diffuser de mauvaises nouvelles de la guerre faisant rage en Ukraine, avec son lot de bombardements russes et de morts.

Ce qui n’a pas changé non plus, c’est le regard plein d’humanité du Finlandais sur ses personnages : un homme et une femme. La possibilité d’une rencontre…

"Les Feuilles mortes" d'Aki Kaurismäki, présenté en Compétition du 76e Festival de Cannes. Une romance triste portée par Alma Pöysti et Jussi Vatanen. ©D.R.

Rencontre de deux solitudes

Employée dans un supermarché d’Helsinki, Ansa (Alma Pöysti) mène une vie triste et solitaire. Un jour, dénoncée par le vigile, elle est virée sans préavis pour avoir emporté des produits périmés destinés à la poubelle… De son côté, Holappa (Jussi Vatanen), ouvrier alcoolique, est victime d’un accident du travail. Alors que l’alcootest obligatoire se révèle positif, son patron en profite pour fuir ses responsabilités et… le licencier. Un soir, leurs regards se croisent dans un bar karaoke… Se reverront-ils ?

Avec Les Feuilles mortes, Kaurismäki offre un quatrième volet inattendu de sa Trilogie du prolétariat (Ombres au Paradis en 1986, Ariel en 1988 et La Fille aux allumettes en 1989). Dans ce film concis (1h20), qui va à l’os, s’intéresse à nouveau aux laissés-pour-compte de la société moderne, à des êtres rongés par la solitude. Se perdant – l’alcool n’aidant pas -, se retrouvant, Ansa et Holappa constituent, par leur fragilité, leur besoin absolu de chaleur humaine, une lumière d’espoir…

Humour à froid

“Je tire au passage mon trop petit chapeau à Bresson, Ozu et Chaplin, mes divinités domestiques. Je suis cependant le seul responsable de cet échec catastrophique”, explique le cinéaste dans sa note d’intention. Les clins d’œil aux vieux maîtres sont présents dans le film, mais l’univers est bel et bien celui de Kaurismäki.

À 66 ans, le Finlandais signe une nouvelle comédie dont il a secret, avec ces dialogues décalés débités à froid par deux comédiens kaurismakiens en diable, cette bande-son rétro, cette bienveillance du regard et cet incroyable sens de la poésie. Une comédie dépressive où si l’on rit, ce n’est jamais des personnages – avec lesquels l’empathie est totale -, mais bien de l’absurdité du monde qui les écrase.

Face à la guerre qui gronde, à une société de plus en plus disloquée, le Finlandais plaide pour un retour à l’humanité, à la solidarité et à l’amour. Que ce soit pour un chien abandonné ou un être malmené par les circonstances de la vie…

Les Feuilles mortes/Kuolleet lehdet Comédie dépressive Scénario et réalisation Ali Kaurismäki Photographie Timo Salminen Musique Pietu Korhonen Montage Samu Heikkilä Avec Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu… Durée 1h20