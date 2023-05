À Cannes, Bellocchio dénonce Pie IX, le pape kidnappeur d’enfants

À lire aussi

Très applaudi mardi soir, le vieux maître signe un film fort, où il revient sur un fait divers qui avait défrayé la chronique au XIXe siècle, l’enlèvement d’un enfant juif pour l’éduquer en Chrétien et en faire un prêtre, le père Edgardo Mortata, qui mourra en 1940 en Belgique.

« L’Enlèvement », drame historique de Marco Bellocchio présenté en Compétition du 76e Festival de Venise en 2023. Avec Paolo Pierobon dans le rôle de Pie IX, le pape enleveur d’enfant. ©ANNA CAMERLINGO

Un enlèvement légal

Le film s’ouvre le soir du 23 juin 1858 à Bologne, qui fait alors partie des États pontificaux. Sur ordre du cardinal de la ville, la police débarque dans une maison du quartier juif, chez la famille Mortata. L’officier exige de recenser les enfants. Il est en fait à la recherche du petit Edgardo, six ans. On explique à ses parents que celui-ci aurait été secrètement baptisé quand il était bébé et que, selon la loi canonique, il doit donc être enlevé à sa famille pour être éduqué dans la foi chrétienne.

Le père d'Edgardo (Fausto Russo Alesi) alerte la communauté juive, à Bologne, à Rome mais aussi en France et en Angleterre. L’affaire fait le tour du monde, provoque le scandale, mais le pape Pie IX (Paolo Pierobon) tient bon et refuse de libérer l'enfant, au nom du dogme chrétien. Malgré les efforts de ses parents et au désespoir de sa mère (Barbara Ronchi), l’enfant est emmené à Rome, où il rejoint d’autres garçons juifs enlevés à leur famille et internés à la Maison des catéchumènes. Là, le petit Edgardo apprend à prier en latin et, progressivement, à renoncer à sa foi et à tourner le dos à ses parents…

(From L) Italian director Marco Bellocchio, Italian actor Leonardo Maltese, Italian actor Fausto Russo Alesi, Italian actor Enea Sala, Italian actress Barbara Ronchi, Italian actor Fabrizio Gifuni, Italian actor Paolo Pierobon and Italian producer Giuseppe Caschetto arrive for the screening of the film "Rapito" (Kidnapped) during the 76th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 23, 2023. (Photo by Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

D’un pape l’autre

L’année dernière, Marco Bellocchio présentait en sélection officielle à Cannes son excellente série Esterno notte, sur l’enlèvement d’Aldo Moro, où l’on croisait notamment Toni Servillo en Paul VI. Le cinéaste italien nous plonge à nouveau au Vatican dans son nouveau film, pour dénoncer le rôle de Pie IX – surnommé alors par la presse libérale “il papà rapitore”, le pape enleveur d’enfants.

La pratique était en effet courante à l’époque, sur fond d’antisémitisme tout sauf voilé de l’Église. Ce que Bellocchio met notamment en scène dans une confrontation très forte entre le saint-Père et les représentants de la communauté juive romaine, dont le pape exige la soumission, sinon l'humiliation. Mais au-delà de l’évocation du destin tragique d’Edgardo Mortata et de sa famille, L’Enlèvement met en scène la chute des États pontificaux et l’unification de l’Italie, la victoire des idées progressistes contre la tyrannie obscurantiste papale. Un combat qui passe notamment ici par la confrontation entre Edgardo, le néo-catholique, et son frère, devenu un combattant du Risorgimento.

Italian director Marco Bellocchio arrives for the screening of the film "Rapito" (Kidnapped) during the 76th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 23, 2023. (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Romanesque lyrique

À 83 ans, Marco Bellocchio reste fidèle à son cinéma, à son goût d'un romanesque à l'ancienne. Si la reconstitution de l’Italie de la seconde moitié du XIXe siècle est solide, ce qui frappe, c’est surtout le grand lyrisme de la mise en scène de l’Italien. Un lyrisme un peu désuet, peut-être, mais qui continue de frapper les esprits. Que ce soit dans les scènes oniriques – dont un inoubliable cauchemar de Pie IX – ou dans l’utilisation de la musique, marquante, de Fabio Massimo Capogrosso, jeune compositeur qui avait déjà signé la B-O d’Esterno notte.

Visuellement impressionnant, thématiquement passionnant, L'Enlèvement a d'ores et déjà marqué ce 76e Festival de Cannes. Bellocchio en repartira-t-il de nouveau bredouille ou sera-t-il enfin consacré sur la Croisette? Réponse samedi soir.

Rapito/L’Enlèvement Drame historique De Marco Bellocchio Scénario Marco Bellocchio et Susanna Nicchiarelli Photographie Francesco Di Giacomo Musique Fabio Massimo Capogrosso Avec Fausto Russo Alesi, Paolo Pierobon, Barbara Ronchi… Durée 2h05