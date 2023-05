Festival de Cannes 2023 : un film franco-belge reçoit un prix à la semaine de La Critique

”Est-ce qu’on rêve de recevoir la Caméra d’Or ? Ce serait tirer un peu trop sur la corde à mon sens. On a déjà été pas mal gâtés jusqu’ici”, a indiqué Paloma Sermon-Daï à l’agence Belga avant de reprendre l’avion pour Bruxelles. “Il n’y avait que 7 films à la Semaine de la Critique. Faire partie de la sélection 2023 nous a donné une belle visibilité et aidera sans doute le film à être vu, comme ce prix French Touch qui met en avant une certaine l’audace.” Le prix “French Touch” a été créé en 2022 “pour révéler les génies créatifs qui feront le cinéma de demain”.

À lire aussi

”Il pleut dans la maison” décrit la relation qui lie Purdey, 17 ans, et son frère Makenzy, 15 ans, livrés à eux-mêmes et qui tentent de se débrouiller seuls. Alors que Purdey fait des ménages dans un complexe hôtelier, Makenzy se fait un peu d’argent en volant des touristes. Le film a été tourné en totalité sur le site des lacs de l’Eau d’Heure.

Cette fiction que l’on peut qualifier de sociale a vu confier ses personnages principaux à des acteurs non professionnels : voilà qui n’est pas sans rappeler les frères Dardenne, même si les films de Paloma Sermon-Daï s’inscrivent dans un cinéma plus solaire.

En 2020, la cinéaste a réalisé un premier long métrage documentaire, “Petit Samedi”, qui a été présenté à la Berlinale et a remporté de nombreux prix : Bayard d’Or au FIFF Namur, Prix diagonales au Festival Premiers Plans Angers, Best Documentary Award au Athens International Film Festival et Magritte du Meilleur Documentaire.

”Il pleut dans la maison” est une coproduction de Michigan Films (Belgique) avec Visualantics et Kidam. Il sera distribué en Belgique par Cinéart et en France par Condor fin 2023/début 2024.