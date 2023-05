Nanni Moretti “Vers un avenir radieux” en Compétition à Cannes

Jouant à nouveau sur le registre l’autofiction, Moretti se met en scène dans la peau de Giovanni. Réalisateur italien respecté, celui-ci prépare son nouveau film, consacré à une section romaine du Parti communiste italien menée par Ennio (Silvio Orlando) qui, en 1956, accueille un cirque hongrois, en soutien au soulèvement des étudiants de Budapest contre le régime soviétique.

Pas facile d’expliquer aux jeunes acteurs que les communistes ont existé en Italie, que ce n’est pas qu’une insulte et que le PCI a même compté jusqu’à 2 millions d’adhérents. Ou de faire comprendre à l’actrice principale (Barbora Bobulova) qu’on ne tourne pas une histoire d’amour, mais un film politique. Pas facile, non plus, pour Giovanni de continuer à produire le film avec sa femme Paola (Marguerite Buy, qui retrouve Moretti pour la sixième fois depuis Le Caïman en 2006), alors que leur couple bat de l’aile et que, pour la première fois, elle lui fait des infidélités en produisant le film d’un autre, un jeune réalisateur mettant en scène un vulgaire polar… Ou de faire comprendre à son coproducteur français (Mathieu Amalric) qu’on n’a pas besoin de Netflix…

"Vers un avenir radieux", de et avec Nanni Moretti, présenté en Compétition du 76e Festival de Cannes en mai 2023. ©Sacher Films

Moretti en résistance

Il y a deux ans, Nanni Moretti avait quelque peu déçu en Compétition à Cannes avec Tre piani. Sur la Croisette, le cinéaste évoquait alors son amour de la salle de cinéma et son opposition radicale à Netflix et aux plateformes de streaming. Il avait déjà en tête son prochain film, car on y retrouve, mot pour mot, sa diatribe contre le géant du streaming américain et l’uniformisation culturelle. “Nous sommes présents dans 190 pays ! nous sommes présents dans 190 pays ! ”, ressassent comme un mantra les responsables de Netflix à Giovanni, dans une scène absolument hilarante…

Avec Vers un avenir radieux, Nanni Moretti revient à l’essence même de son cinéma. L’affiche fait immanquablement penser à celle de son mythique Caro Diario. Sinon qu’il n’arpente plus les rues de Rome sur sa chère Vespa, mais en trottinette électrique. Autre temps, autres mœurs… Mais le cinéaste italien n’a rien perdu de son ironie et de son autodérision (à travers ce personnage de cinéaste passionné mais moralisateur et agaçant pour son entourage), pour croquer l’évolution de la société et du cinéma qui l’accompagne. Et, envers et contre tout, l’Italien rester fidèle à une certaine vision du 7e Art.

Frames “Il Sol Dell’Avvenire” Nanni Mretti Director Michele D’Attanasio Cinematographer ©©Fandango e Sacher Film

Exposition de vie

Comédie pétillante aux dialogues irrésistibles, échappant à toute forme de formatage, Vers un avenir radieux se permet toutes les fantaisies, tous les écarts, en s’offrant des scènes musicales, dansées, un film dans le film, une réinvention de l’Histoire… Léger et grave, nostalgique mais résolument optimiste, Moretti rend au passage hommage aux cinéastes qu’il aime, de Jacques Demy (Lola) à Kieslowski (Tu ne tueras point). Tout s’entremêle, tout s’entrechoque pour composer cette chronique enthousiasmante, qui refuse le cynisme pour embrasser la vie… À 69 ans, Moretti commence à faire le bilan de son existence et de son œuvre, tout en se tournant vers un avenir radieux. Magique.

Frames “Il Sol Dell’Avvenire” Nanni Mretti Director Michele D’Attanasio Cinematographer ©©Fandango e Sacher Film

Vers un avenir radieux/Il sol dell’avvenire Comédie De Nanni Moretti Scénario Nanni Moretti, Francesca Marciano et Federica Pontremoli et Valia Santella Photographie Michele D’Attanasio Musique Franco Piersanti Montage Clelio Benevento Avec Nanni Moretto, Marguerita Buy, Silvio Orlando, Mathieu Amalric… Durée 1h35