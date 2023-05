Festival de Cannes: l'unique film belge de la compétition primé

'Augure' est l'histoire aussi hallucinante que surréaliste de Koffi (Marc Zinga), rejeté par sa mère des années auparavant parce qu'il présentait les signes d'un Zabolo. En swahili, Zabolo signifie magicien, sous un angle péjoratif, comme un diable ou un démon. Le protagoniste décide de revenir à Lubumbashi, à Pâques, avec sa compagne belge Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, pour la présenter à sa famille. Le couple n'est pas accueilli à bras ouverts et l'intérêt que leur portent les parents de Koffi est très relatif. Sur place, il ressent l'emprise des coutumes ancestrales et des superstitions sur la vie de tous les jours.

Baloji, artiste pluridisciplinaire né en RDC et révélé au début des années 2000 au sein du groupe Starflam, a non seulement enfilé sa casquette de réalisateur, de scénariste et de directeur artistique mais s'est également occupé des costumes pour son premier long-métrage. Le film a coûté un million d'euros pour 23 jours de tournage dans 18 lieux différents et pour un total de 94 scènes.

À lire aussi

"Augure" a été produit par Wrong Men et a reçu le soutien, entre autres, de Serendipity, de la VRT, de la RTBF, du fonds audiovisuel néerlandais, du Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de screen.brussels, du tax shelter fédéral et de la République démocratique du Congo.

La section Un Certain Regard fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes. Créée en 1978, elle met en lumière des oeuvres originales et audacieuses portées par des cinéastes émergents.

Il y a deux jours, rappelle Wallonie Bruxelles Image, c'est le premier long métrage de fiction de Paloma Sermon Daï, 'Il pleut dans la maison', qui avait remporté le Prix "French Touch" de la Semaine de la Critique, autre section parallèle du Festival de Cannes.