“La Chimère” : Josh O’Connor à la recherche de l’amour perdu à Cannes

« La Chimère » d’Alice Rohrwacher, présenté en Compétition du 76e Festival de Cannes en mai 2023. Avec Josh O’Connor, Carol Duarte et Isabella Rossellini. ©D.R.

Le monde invisible

Archéologue britannique, Arthur (Josh O’Connor) ne visite pas l’Italie pour faire du tourisme… Basé dans une petite ville médiévale toscane, le jeune homme fait partie d’un petit groupe de tombaroli, des pilleurs de tombes étrusques. Vivant chichement dans une petite cabane, il peut compter sur le soutien d’une ancienne chanteuse d’opéra (Isabella Rossellini), installée dans un vieux palazzo en ruines aux côtés d’Italia (Carol Duarte), son élève et servante. Le jeune d’homme et la vieille dame attendent tous deux le retour de Beniamina, l’amour perdu d’Arthur… Lorsqu’il fouille la terre, celui-ci n’est en effet pas seulement à la recherche d’antiquités précieuses. Selon une vieille légende étrusque, il existerait une porte menant vers l’Au-delà…

Comme toujours chez Alice Rohrwacher, le monde ne se résume pas à ce que l’on peut en percevoir au premier abord. Entièrement tourné vers l’exploration d’un monde souterrain invisible, La Chimère se nourrit ainsi d’éléments mythologiques, de légendes, de croyances populaires pour composer un monde teinté de réalisme magique. Ainsi, Alice Rohrwacher peut-elle mettre en scène une variation sur le fil d’Ariane, un homme cherchant des tombes à l’aide d’une baguette de sourcier, mais aussi un groupe de musiciens nous chantant l’histoire de ce héros insaisissable en quête d’un amour à jamais enfoui. Sans oublier un petit côté burlesque dans la mise en scène des aventures de cette bande de Pieds nickelés à la recherche d’argent facile et sans cesse poursuivis par les carabinieri…

« La Chimère » d’Alice Rohrwacher, présenté en Compétition du 76e Festival de Cannes en mai 2023. Avec Josh O’Connor, Carol Duarte et Isabella Rossellini. ©D.R.

Réalisme magique

Tourné en pellicule (16 et 35 mm), La Chimère est un film organique, charnel, qui s’adresse aux sens, au cœur des spectateurs, plutôt qu’à leur intellect. Quitte à se faire abscons par moments. À d’autres, la cinéaste se fait au contraire terrienne pour filmer les interactions entre ces paysans toscans à la recherche de grandeur. Que ce soit lors d’un carnaval ou quand ils creusent la terre dans l’espoir d’y dénicher un trésor.

Au milieu de son casting italien, Alice Rohrwacher glisse la Brésilienne Carol Duarte et surtout l’Anglais Josh O’Connor. Connu pour son rôle du prince Charles dans les saisons 3 et 4 de la série Netflix The Crown, le jeune comédien confirme, après God’s Own Country de Francis Lee en 2018 ou Mothering Sunday d’Eva Husson en 2011, son talent et son désir d’un cinéma d’auteur exigeant.

« La Chimère » d’Alice Rohrwacher, présenté en Compétition du 76e Festival de Cannes en mai 2023. Avec Josh O’Connor, Carol Duarte et Isabella Rossellini. ©D.R.

La Chimère/La chimera Drame poétique Scénario et réalisation Alice Rohrwacher Photographie Hélène Louvart Montage Nelly Quettier Avec Josh O’Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher… Durée 2h10