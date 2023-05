La Palme d’or à Jonathan Glazer? Nos pronostics à quelques heures du dénouement du Festival de Cannes

Selon les bruits de couloirs et les discussions entre collègues critiques, un titre semble s’imposer : The Zone of Interest, dans lequel le cinéaste britannique a glacé le sang en mettant en scène, à travers l’histoire du directeur des camps d’Auschwitz et de sa famille, la banalité du mal et de notre surdité au malheur. Et ce grâce à un dispositif formel radical, qui parlera certainement au réalisateur de The Square et Sans filtre. La mort de Martin Amis, le jour même où l’adaptation de son roman était dévoilée à Cannes, donnera aussi sans doute envie au jury de ne pas oublier ce grand film dans son palmarès.

"The Zone Of Interest", de Jonathan Glazer, avec Sandra Hüller, Christian Friedel. ©D.R.

Le Prix d’interprétation à Sandra Hüller

Reste que rares sont les chouchous de la presse à finalement s’imposer (sinon Parasite de Bing Joon-jo en 2019)… Ainsi, en 2016, Toni Erdmann de Maren Ade avait été complètement snobé par le jury de George Miller. Lequel avait préféré offrir une seconde Palme d’or à Ken Loach pour Moi, Daniel Blake. À nouveau en lice cette année avec The Old Oak – dernier film de la Compétition montré ce vendredi soir -, le cinéaste anglais, qui fêtera ses 87 ans dans quelques semaines, fait probablement ses adieux au cinéma avec ce film toujours aussi engagé… Sans doute le jury lui réservera-t-il un petit quelque chose au palmarès, genre le prix du jury ?

S’il en est une qui se souvient parfaitement de l’oubli de Toni Erdmann, c’est Sandra Hüller. Le prix d’interprétation lui semble acquis. L’actrice allemande est formidable dans deux rôles très différents, dans The Zone of Interest et dans Anatomie d’une chute de la Française Justine Triet. Un film que beaucoup verraient également haut placé au palmarès. La cinéaste française a en effet convaincu avec ce film passionnant, qui utilise des éléments de thriller pour explorer, non seulement la question de la vérité judiciaire, mais plus encore celle d’un couple en crise.

"Anatomie d’une chute", quatrième long métrage de Justine Triet, avec Sandra Hüller, présenté en Compétition du 76e Festival de Cannes en mai 2023. ©D.R.

Palme d’or du cœur à Kaurismäki

C’est que les prétendants et les prétendantes à la Palme d’or sont nombreux cette année. La Palme du cœur irait sans doute à Aki Kaurismäki qui, à 60 ans, livre avec Les Feuilles mortes l’un de ses plus beaux films, à la fois drôle, tendre, touchant. Profondément humain. Le cinéaste finlandais mène en tout cas la danse dans la grille étoilée du magazine professionnel Screen International, avec la note de 3,2/4, juste devant Justine Triet et Todd Haynes. Le cinéaste américain a pourtant déçu avec l’insipide May December, même s’il offre un superbe rôle à Nathalie Portman…

On comprend nettement mieux l’enthousiasme du panel de journalistes internationaux pour le dernier Wim Wenders, dont on n’attendait plus rien ou presque et qui signe avec Perfect Days lui film parfait, dans les pas d’Ozu. Lequel devrait au moins repartir avec le prix d’interprétation pour son fabuleux acteur japonais Kōji Yakusho. Bien plus subtil que Jude Law en ogre Henri VIII dans le décevant Firebrand du Brésilien Karin Aïnouz…

"Les Feuilles mortes" d'Aki Kaurismäki, présenté en Compétition du 76e Festival de Cannes. Une romance triste portée par Alma Pöysti et Jussi Vatanen. ©D.R.

La mise en scène pour Tran Anh Hùng

Côté meilleur réalisateur, le jury a également l’embarras du choix. Wes Anderson serait un choix trop évident pour Asteroid City, qui n'apporte pas grand-chose à son cinéma. Jamais récompensé à Cannes, Marco Bellocchio pourrait y prétendre pour sa mise en scène, très opératique, de L’Enlèvement. Une mise en scène classique, presque d’un autre temps, mais que le cinéaste italien de 83 ans met au service d’un sujet fort : le rapt d’un jeune enfant juif par le pape Pie IX dans l’Italie du XIXe siècle, en plein Risorgimento.

Notre coup de cœur en termes de mise en scène, ce serait plutôt La Passion de Dodin Bouffant, un film sublime, posé, dans lequel le cinéaste franco-vietnamien filme avec une virtuosité et une sensualité infinies la cuisine comme une déclaration d’amour, entre Benoît Magimel et Juliette Binoche.

Quant au grand prix, il pourrait revenir à Nuri Bilge Ceylan pour le formidable Les Herbes sèches, portrait sur plus de trois heures d’un instituteur venu de la ville pour enseigner dans un village kurde reculé d’Anatolie orientale. Une nouvelle radioscopie des tensions entre modernité et tradition qui parcourent la société turque.

"La Passion de Dodin Bouffant", de Tran Anh Hùng, présenté en Compétition du 76e Festival de Cannes. Avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. ©D.R.

Grand Prix pour “Les Filles d’Olfa”

À moins que le jury ne choisisse de saluer un documentaire. Dans ce cas, difficile de passer à côté du fascinant Les Filles d’Olfa. Kaouther Ben Hania y mêle le vrai et le faux, la parole documentaire et la reconstitution des faits par deux actrices pour nous raconter le destin bouleversant d’une Tunisienne et de ses quatre filles, plongées dans les remous de la contre-révolution islamiste qui a fait suite au Printemps arabe de 2011.

Enfin, le prix du scénario ne serait pas volé pour Nanni Moretti qui, avec le joyeux et optimiste Vers un avenir radieux, a livré une belle déclaration d’amour à un cinéma libre et en dehors de tout formatage des plateformes. Le Japonais Hirokazu Kore-eda est également un candidat sérieux. Dans Monster, il réussit en effet à nous cueillir grâce à la brillante structure de son film, qui relit la même histoire sous trois angles différents pour l’approfondir à chaque fois…